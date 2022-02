Twitter: así podrás saber si detrás de una cuenta hay un bot

Esta red social se ha convertido en una de las más importantes en todo el planeta, y seguramente la red preferida tanto por personajes públicos como por parte de cualquier tipo de usuario para compartir sus pensamientos en tiempo real y con una síntesis que no encontramos en otras aplicaciones sociales. Pero no solo la utilizan personas de carne y hueso, sino que cada vez es más habitual ver cómo muchas cuentas generan mensajes de forma automática, lo que conocemos como bots, algo que no siempre, o mejor dicho, nunca sabemos si es así. Algo que va a ir cambiando poco a poco con una funcionalidad que hemos conocido ahora.

Sabremos si hay un bot

Estas cuentas controladas por bots son realmente numerosas en la red social, y muchas veces las descubrimos por su limitado lenguaje y por lo mecánico de su comportamiento. Pero no hay nada que nos detalle que efectivamente estamos ante una cuenta gestionada automáticamente por un bot. Pero ahora la red social está facilitando esta labor aquellos usuarios que utilizan la propia API, el software creado por Twitter, para gestionar de manera automática las cuentas. En esos casos, sí que vamos a saber que la cuenta en sí tiene un funcionamiento automático de lo que conocemos como un bot.

Ahora con esa posibilidad que le da Twitter a los desarrolladores de este tipo de cuentas automatizadas, podremos ver justo debajo del nombre de la cuenta que esta está “automatizada por” y la cuenta de quien está detrás del bot. Por tanto, no solo sabremos que hay un bot detrás de ellas, sino que además conoceremos su origen. Lógicamente esto no quiere decir que se vaya a mostrar en todas las cuentas de Twitter automatizadas esta información, porque para ello deben estar utilizando las herramientas creadas por Twitter precisamente para poder gestionar estas cuentas.

Ya que muchas cuentas se crean de forma externa y se desarrollan automáticamente sin una tutela de Twitter, no siempre sabremos que está automatizada. Pero desde ayer precisamente los desarrolladores pueden utilizar este nuevo software para mostrar que es una cuenta automática. Por lo tanto, es de esperar que en los próximos días comencemos a ver este mensaje de cuentas automatizadas en aquellas que utilizan las herramientas de Twitter para ello. Otra de las funcionalidades que estaría desarrollando Twitter, y que parece se han retrasado, es otro distintivo que nos dirá si la persona que hay detrás de una cuenta de Twitter ha fallecido.

De esta forma sabremos realmente la situación de esa cuenta, y si un mensaje determinado que estamos leyendo pertenece o no a una persona que, aunque sigue en Twitter, lamentablemente ya no está entre nosotros. Una asignatura pendiente de muchas redes sociales, que todavía tienen mucho margen de mejora a la hora de generar un legado digital y facilitar las cosas a los herederos en el caso de querer mantener “con vida” virtual a las cuentas en redes sociales de sus seres queridos. Veremos qué ocurre finalmente, y si este otro distintivo termina llegando a la red social.