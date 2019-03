Un tuit de Cristiano Ronaldo es de los 10 mensajes más virales en Twitter

Un día te dijeron que si no estabas en la red del pájaro azul, no eras nadie. Hay que estar ahí, porque Twitter, Twitter, Twitter, es la plataforma social donde se cuecen las revoluciones, la avanzadilla informativa de todo periodista que se precie o el termómetro que mide cómo arde internet.

Sin embargo, te mintieron. Mira este ranking de los 10 tuits más virales de todos los tiempos que publica Mashable y… llora.

Entre los 10 mensajes más compartidos (RT) desde que Twitter es Twitter se encuentran frases de celebridades del mundo del espectáculo y del deporte. Así, Twitter no es una red social seria, Twitter también es un espejo de la triste realidad.

Los mensajes de raperos, cantantes, fenómenos de fans adolescentes, incluso de un futbolista galáctico, son los que dominan esta peculiar clasificación de Favstar. Entre ese top ten, encontramos el tuit del delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Fue aquel tuit en que CR7 le agradece con cuatro palabras al entrenador del Manchester United, Alex Ferguson, todo lo que había aprendido de él: “Gracias por todo, jefe”. Total, 99.503 RT.

Así, la lista de los mensajes más compartidos de la historia de Twitter, según Favstar, la lideraría Ben Savage y el mencionado Cristiano Ronaldo -en segunda posición-, además de cantantes como Justin Bieber, Louis Tomlinson (One Direction) o Ariana Grande.

“Esta lista no es perfecta: por ejemplo, se deja fuera los 789.000 retuits a Barack Obama cuando logró su reelección. Y hay tuits de Justin Bieber o Kim Kardashian que deberían estar en la lista, pero no cambian el análisis. Por lo tanto, Favstar no es canónico, pero es instructivo”, explican en Mashable.

Que así sea, Twitter.