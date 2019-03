Los trabajadores de Silicon Valley no quieren tecnología para sus hijos

En un estudio reciente de la organización Silicon Valley Community Foundation se abordaba el uso de la tecnología por parte de los niños en esta región de California donde se concentran las empresas más importantes de la industria informática y digital. Publicado en 2017, el informe contiene una encuesta que refleja una inquietud.

Aunque los padres creen que la tecnología beneficia a sus hijos, se muestran preocupados por cómo esta puede afectar al desarrollo de los niños pequeños. No es la primera vez que en Silicon Valley, la cuna de la tecnología, donde muchos de los padres trabajan en compañías de esta industria, se escruta con recelo los efectos que el mundo digital puede tener en los más pequeños.

Ya en 2007 Bill Gates, aún CEO de Microsoft, puso límites a su hija en el uso de las pantallas, porque el padre no estaba conforme con el apego que la niña tenía a los videojuegos. Además, en la familia Gates se estableció una política de no permitir a los niños tener su propio móvil hasta que no tuvieran 14 años.

El propio Steve Jobs reveló en 2011, cuando aún era CEO de Apple, que había prohibido a sus hijos pequeños usar el iPad, por entonces el flamante nuevo producto de su compañía. El cofundador de la marca de la manzana afirmaba que en su casa se limitaba el uso que sus hijos hacían de la tecnología.

Aparte de su importancia, por tratarse de los fundadores de compañías que tienen productos en cada casa, los de Gates y Jobs no parecen casos aislados. En un artículo de Business Insider, se exponen los casos de varios padres que trabajan en el corazón de Silicon Valley, ya sea en multinacionales o en startups, y ponen serios límites al uso de la tecnología por parte de sus hijos.

Los niños de una pareja, ella empleada de Apple y él exempleado de Google, solo pueden jugar a videojuegos con el móvil de sus padres 10 minutos a la semana. La tecnología que los padres contribuyen a crear con su trabajo está prohibida en el hogar.

La emprendedora Amy Pressman, cofundadora de Medallia, un servicio para gestionar la experiencia de cliente, ha tratado de reducir el uso de la tecnología en su casa y ha puesto límites a sus hijos. Es una política que comparte Taewoo Kim, responsable de inteligencia artificial en otra startup. En este caso lo hace con sus sobrinos, a quienes intenta buscar actividades alejadas de las pantallas.

Su caso recuerda al de Tim Cook, el actual CEO de Apple, quien dijo que no le gustaría que su sobrino se uniera a redes sociales. Ante la incoherencia implícita, Cook adujo que los productos de Apple no estaban pensados para usarse constantemente. Precisamente este uso masivo es el que preocupaba a un grupo de médicos y especialistas en pediatría, que enviaron una carta a Mark Zuckerberg para pedirle que cerrara Messenger Kids, la aplicación de Facebook para niños menores de 13 años.