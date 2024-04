TikTok prefiere cerrar su red social antes que venderla a Estados Unidos

Hace unos días os contábamos que TikTok estaba en un momento delicado, ya que Bytedance tenía dos frentes importantes a los que hacer oposición. Por un lado, el de Europa, con la app TikTok Lite con su principal atractivo, el de las recompensas, suspendido, por discrepancias en la Unión Europea. Y por otro lado con los problemas en Estados Unidos, donde el gobierno de Joe Biden obliga a la empresa china a vender su red social a capital estadounidense. Ahora conocemos más detalles de esto último, y que por lo que parece, prefieren cerrar antes que ser vendidos a Estados Unidos.

A Bytedance no parece importarle mucho TikTok

Aunque pueda parecer lo contrario, y que TikTok sea el centro y principal fuente de ingresos para Bytedance, no parece que sea eso precisamente lo que transmite la empresa china. Y es que, según Reuters, que ha tenido contacto con la empresa, Bytedance no prevé ninguna venta de TikTok. Esto quiere decir que prefieren cerrar antes que vender su negocio en Estados Unidos a inversores de aquel país, que es lo que le exige el gobierno de Biden a la empresa China.

TikTok | Freepik

Desde Reuters recuerdan que el impacto del cierre de TikTok para Bytedance sería mínimo, ya que los ingresos que aportan son mínimos, así que todo hace indicar que a finales de este año Estados Unidos podría quedarse sin TikTok, la que sin duda es una de las redes sociales más populares, y la que más ha crecido en los últimos años con diferencia. Ya el propio fundador de ByteDance reaccionaba a los legisladores norteamericanos en marzo pasado, diciendo que se oponía totalmente a la venta y que no estaban buscando comprador para la red social.

Y es que no solo hablamos de dinero, sino de tecnología y algoritmos. El algoritmo de TikTok es uno de los más codiciados y la venta a capital estadounidense implicaría también el traspaso de esos algoritmos, sin los que la red social no tendría el éxito que ya acumula en todo el mundo. Es evidente que el Gobierno chino, que al final es el que está detrás de todas las operaciones de sus empresas, y sin el que no se hace ningún tipo de movimiento de calado, no va a permitir que los algoritmos sean vendidos, así como así a los inversores en Estados Unidos.

Así que todo apunta a que a finales de este año TikTok dejará de estar disponible en Estados Unidos. Veremos si esto es solo la punta del Iceberg y tenemos que prepararnos también para algo similar en el resto de países y regiones. De momento, la versión Lite de la aplicación ha dejado de ofrecer recompensas, ante las quejas de Europa, que considera que esta nueva propuesta de ByteDance puede crear adicciones entre el público más joven de TikTok. Sin duda se avecina un otoño caliente en las redes sociales, ya que sin duda el hueco que deje TikTok ya debe estar planeando ocuparlo otras rede sociales norteamericanas, sobre todo las de Meta.