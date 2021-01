TikTok: los menores de 16 años verán limitadas sus cuentas desde hoy, ¿cómo les afecta?

La red social del momento sin duda es TikTok, una red que cada vez cuenta con más seguidores, cuenta sus descargas anuales por cientos de millones, y ya ha superado en el número de ellas en más de un mes a WhatsApp. Una red social que como todas tiene sus peligros, y que ha tenido además ciertos problemas de seguridad en los últimos años, lo que les ha llevado a tener que tomar cartas en el asunto, y tomar medidas que transmitan una imagen de mano dura contra el uso inadecuado de la red. Una de las decisiones más importantes se ha convertido ahora en una realidad, y es la limitación de actividad a las cuentas de usuarios menores de 16 años.

¿Cómo afecta a estos usuarios?

Pues bien, lo que ha hecho ahora TikTok es convertir en privadas todas las cuentas de usuarios menores de 16 años. Esto implica que solo las personas que han sido admitidas en la cuenta como seguidores serán capaces de ver los vídeos de esa cuenta. Por tanto es posible que si entrar en la cuenta de algún creador de contenidos al que sigas y tenga menos de 16 años, no aparezcan los vídeos en el feed. Por tanto esa es la principal diferencia con la que se van a encontrar, que desde hoy tendrán que dar el beneplácito a los seguidores que quieran que vean sus vídeos, de lo contrario no será posible acceder a ellos.

Tiktok | Aaron Weiss en Usplash

Lo mismo ocurrirá con los comentarios, al convertirse en privada, la cuenta no permitirá los comentarios por parte de nadie, por lo que el propietario de la cuenta deberá también elegir qué personas pueden hacer comentarios en su cuenta. De esta manera los que puedan comentar también serán elegidos por parte de los propietarios de cada cuenta. También se limitan las descargas de vídeos. Esto quiere decir que no se podrán descargar vídeos de usuarios menores de 16 años, si la cuenta es de este tipo, no estará habilitada la descarga de ellos.

En el caso de que el creador del contenido tenga 16 o 17 años, podrá elegir habilitar la descarga de sus contenidos por parte de otros usuarios. En el caso de las funciones de Duo y Pegar, que se pueden elegir cuando se comparten los vídeos, ahora solo se podrán elegir por parte de los mayores de 16 años. Los usuarios menores de 16 años tampoco podrán recomendar a otros su cuenta, mediante la función diseñada para ello, por lo que se reducirá así la expansión de las cuentas sin control.

Como veis se trata de cambios orientados a que los creadores de contenidos más jóvenes tengan más trabas a la hora de ver su contenidos expandiéndose sin control por esta red social, a la vez que se protegen de cometarios hirientes por parte de personas que no conocen. Unos cambios que tienen efecto desde hoy en la red social, por lo que si tu hijo o hija tienen una cuenta de este estilo van a notar los cambios de manera instantánea, y como debería ser siempre, necesitarán de tu supervisión para modelar qué personas quieren que interactúen con ellos.