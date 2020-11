TikTok añade nuevos controles parentales para limitar su uso a los más jóvenes

La red social más popular del momento es sin duda TikTok. No es la más utilizada, pero desde luego sí que es la que más crece en número de descargas todos los meses. Algo que ha llevado a gigantes como Facebook a crear sus propias alternativas para captar ese creciente interés por los vídeos cortos en sus propias plataformas. Lógicamente como cualquier otra red social su uso debe ser responsable. Y tradicionalmente es el público más joven el que hace un uso más intensivo de estas redes, algo por otro lado lógico y normal. Y para esas ocasiones en las que los más jóvenes acceden a TikTok bajo la supervisión de sus padres o tutores, la red social ha anunciado novedades dentro de la opción del control parental, precisamente para poder minimizar interacciones no adecuadas para la edad de los usuarios.

Novedades en los controles parentales

TikTok cuenta con una herramienta llamada “Sincronización familiar” que permite a los padres y madres tener un control más férreo de lo que hacen sus hijos en la red social. A través de esta funcionalidad se puede enlazar la cuenta con el teléfono de nuestro hijo para que solo pueda acceder a los contenidos que le permitamos. Ahora esas acciones se han ampliado y se ofrecen más posibilidades a la hora de personalizar las búsquedas que hacen. Por ejemplo ahora se podrán limitar las búsquedas añadiendo términos prohibidos en ellas, de tal forma que no puedan acceder a contenidos con los que no estemos de acuerdo.

TikTok en la cuerda floja. | Solen Feyissa / Unsplash.

Ahora también se podrán bloquear a usuarios, que no podrán encontrar ni de los que ver contenidos, así como hashtag, por lo que no podrán acceder a contenidos de determinadas temáticas que creamos que no son convenientes para su edad o por cualquier otra razón. También se puede limitar qué personas pueden comentar los vídeos que se publiquen en la cuenta de nuestros hijos, de tal manera que determinados usuarios no puedan tener acceso a realizar comentarios. Por tanto es una serie de funcionalidades que dota de más herramientas a los padres a la hora de limitar el uso de TikTok por parte de sus hijos.

Esta herramienta de control parental se lanzó a comienzos de este año en TikTok, en un contexto en el que la seguridad de la red social estaba siendo puesta en duda por diferentes escándalos acontecidos alrededor del uso de los datos de los usuarios por parte de la app. Sospechas que habían llevado a la administración Trump a vetar su uso en Estados Unidos y forzar a vender la división de aquel país a empresas norteamericanas. Algo que finalmente parece que no pasará con Biden en la Casa Blanca. En cualquier caso está claro que son buenas noticias para los padres, que ahora podrán limitar más el uso de la red social por parte de los más jóvenes. Porque lejos de prohibir su uso, hay que fomentar un uso responsable de este tipo de redes sociales entre los más jóvenes.