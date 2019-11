Las redes sociales han supuesto toda una revolución en la comunicación a nivel planetario. Una revolución que ha cambiado por completo la forma de comunicarse, no solo entre personas de una misma familia o amigos, sino también de publicitarse o mostrarse ante el mundo por parte de los famosos y empresas. Es una herramienta que bien utilizada es beneficiosa para todo aquel que las usa. Pero un uso poco responsable puede enrarecer mucho nuestra experiencia. Y lo malo de las redes sociales, es que todo lo que decimos queda grabado en ellas, como si estuviera esculpido en piedra. Pero hasta esto tiene marcha atrás, como hoy te contamos en este vídeo.

Así puedes deshacerte de esos comentarios poco afortunados

Las redes sociales son una gran hemeroteca, en las que si buceamos podemos encontrar mensajes antiquísimos de las personas más dispares. Hay personas que tienen tanta actividad en las redes, que raramente pueden recordar todo lo que han escrito en ellas a lo largo de los años. Instagram es una de ellas, y probablemente hayas escrito alguna vez algo esta red que en su día te pareciera muy acertado, y en cambio, en la actualidad te parece algo completamente desafortunado.

Es lo bueno de redes sociales como Instagram, que podemos deshacer el entuerto fácilmente. Eso es lo que te explicamos en este vídeo, como borrar un comentario que has hecho hace años y del que no te sientes orgulloso. Para ello, eso sí, debemos dirigirnos a ese post donde escribimos en su momento ese comentario desafortunado. Y sobre él, deslizar el dedo de derecha a izquierda, hasta ver el icono de la papelera de color rojo. Al pulsarlo, el mensaje se borrar definitivamente, y nadie más podrá visualizarlo de nuevo.

Pero esto no es lo único que podemos hacer para evitar comentarios desafortunados. Porque cuando vamos a publicar un post, podemos evitarlo desactivando los comentarios. De tal manera que nadie pueda comentar sobre la foto. Algo muy útil si sabemos que el tema que estamos publicando puede ser relativamente polémico. Por tanto tenemos la posibilidad tanto de borrar los mensajes que escribimos hace años, como que evitar futuros mensajes de dudoso gusto. Por tanto, no debemos temer por nuestros comentarios o los de otras personas, porque siempre vamos a tener nosotros el control.

De esta manera no hay que temer por los comentarios en uno u otro sentido. En este vídeo os contamos diferentes maneras de defendernos de ellos, tanto los que hemos escrito nosotros como otras personas. Así que ya sabes, si de repente caes en aquel mensaje de Instagram que escribiste hace tanto tiempo, y del que hoy no estás orgulloso, no lo dudes, la solución es muy sencilla.