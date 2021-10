Telegram se adelanta a WhatsApp con una novedad que a pocos va a gustar

La rivalidad entre Telegram y WhatsApp se lleva fraguando varios años, no en vano la primera es la principal receptora de usuarios descontentos con la app de Facebook que este año entre sus nuevas condiciones de privacidad y las diferentes caídas del servicio ha visto cómo decenas de millones de usuarios han cambiado de acera en cuanto a app de mensajería se trata. Ahora conocemos un nuevo aspecto en el que Telegram adelanta a WhatsApp, y no es precisamente el que más nos gustaría, porque estamos hablando de la llegada de publicidad a la app de Pavel Durov.

Publicidad inminente

Hace ya unos meses que hablamos de la posibilidad real de que la publicidad llegara a Telegram, un tema tabú del que a ninguna app le apetece hablar, por el consiguiente riesgo de estampida de clientes que supone. Y ese momento ha llegado para Telegram, ya que ha confirmado ahora que la publicidad está a la vuelta de la esquina, y que nos vamos a encontrar con ella dentro de muy poco. Ya a finales de 2020 Durov nos adelantaba que la publicidad iba a llegar a la plataforma, aunque de una manera que no es exactamente la que nos imaginamos, y que por tanto no va a ser tan invasiva como podríamos pensar.

Así se mostraría un anuncio | Telegram

Según Telegram, serán mensajes patrocinados, y se han anunciado oficialmente a través de una página web específica donde se muestra en qué va a consistir esta publicidad dentro de la aplicación de mensajería. Y no sabemos si esto será el comienzo de la llegada de la publicidad a todos los chats de la aplicación, pero de momento los anuncios solo van a aparecer en determinados chats de canales, esos a los que nos suscribimos, y en los que no escribimos, sino que miles de personas reciben mensajes de un mismo emisor, por ejemplo, para hablar de cualquier temática determinada.

De momento esta publicidad aparecerá solo en aquellos canales con más de mil suscriptores, por lo que si te dedicas a chatear individualmente o en grupos con los amigos o familiares no vas a ver anuncio alguno dentro de la aplicación. Al menos eso será así de momento. Además, los mensajes no serán largos, y estarán limitados a 160 caracteres, por lo que serán algo similar a la longitud de un SMS. La publicidad que aparezca solo podrá estar relacionada con la temática del canal al que estamos suscritos. Así que como veis hay ciertas reglas a cumplir, con el objetivo de que esto no se convierta en un “desmadre” de mensajes de publicidad que terminen por irritar a los usuarios.

Telegram ya cuenta con 500 millones de usuarios, y se adelanta por tanto a WhatsApp a la hora de introducir los anuncios, algo que también hará la app de Facebook en un futuro próximo. Es algo legítimo, ya que, como cualquier medio de comunicación o empresa, la publicidad y la explotación de sus espacios privilegiados forma parte del negocio. Y parece que es el momento de que las grandes apps de mensajería comiencen a rentabilizar sus grandes inversiones.