Súmate a la fiebre por Barbie con la nueva lente de Snapchat

Una de las películas que se han estrenado este verano es la historia de Barbie, que por primera vez cobra vida en la gran pantalla. Warner Bros Discovery en colaboración con Snapchat han colaborado para lanzar una nueva lente con la que disfrutar al máximo de la Realidad Aumentada, algo que hará las delicias de los fans. A continuación, te contamos cómo hacerte con la nueva lente y probarte los looks inspirados en los trajes de la película.

Vístete como barbie con Snapchat

Desde que viera la luz el 9 de marzo de 1969, Barbie ha estado presente en el imaginario colectivo de muchas generaciones. Primero en forma de muñeca y con el paso del tiempo adaptándose a los cambios. Protagonizando películas de animación, series de televisión e incluso juegos para el móvil. Además, como no podía ser de otra forma, la muñeca más famosa del mundo tiene su propia lente en una de las aplicaciones más exitosas del momento Snapchat. En la vida de Barbie el color que predomina es el rosa, del mismo modo que lo hace en la lente con la que podemos crear el traje perfecto y comprobar que tal nos sienta el rosa. Para ello solo tenemos que ser usuario de Snapchat y estar dispuesto a probar cosas nuevas.

Probando la ropa de Barbie | Snapchat

Tanto Barbie como Snapchat disponen de millones de fans en todo el mundo, si combinamos ambos la mezcla puede ser explosiva. Es por ello que los snapchatters podrán probarse parte del armario tanto de la protagonista como de su novio Ken. Desde el 30 de junio la lente está disponible para los usuarios de la aplicación en todo el mundo. Para comenzar a usarla solo tenemos que activar el filtro en cuestión y hacer una búsqueda para localizarlo.

Gracias a la realidad aumentada, tenemos la opción de ver cómo nos sientan las prendas y accesorios que tanto Margot Robbie como Ryan Gosling llevan en la película. Dos looks con sus accesorios que apuestan por el rosa, el color fetiche de la protagonista. Un atuendo más desenfadado y divertido con una indumentaria colorida, gorra y patines, al más puro estilo californiano, aunque llevado al extremo. Otro de los estilismos que nos podemos probar es un traje vaquero con sus botas y sombrero tejano incluidos, una vestimenta en rosa que no desentona con los gustos de la protagonista. El tercero de los looks es más playero. Selecciona cualquiera de los looks que nos proponen Warner Bros Discovery y Snapchat y siéntete como los protagonistas de la peli. Ya sea en su versión femenina como Barbie o la versión masculina con Ken.

El popular personaje lleva décadas haciendo las delicias de niños y niñas en todo el mundo. Hasta ahora todas sus apariciones en el cine habían sido películas de animación. Pero por fin ha dado el salto como personajes de carne y hueso que tiene que afrontar la realidad del día a día y que no todo es de color de rosa como venía siendo hasta ahora en su colorida vida.