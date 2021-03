Las Stories de Instagram serán más accesibles para todos con los subtítulos automáticos

La red social de Facebook sigue trabajando para mejorar el que sin duda se ha convertido en su contenido más popular, las Stories. Estas a diferencia de los estados de WhatsApp han calado hondo en los usuarios de la red social y son decenas las que podemos ver cada día creadas por nuestros contactos. Ahora que este formato se ha consolidado por completo, es el momento de hacerlo accesible al mayor número de personas posible. Por eso hoy hemos conocido que ya es posible crear estas Stories con subtítulos incorporados, que hacen gala de esa tecnología emergente del Live Caption.

Stories más accesibles para Instagram

Es el objetivo principal de esta nueva funcionalidad, poder ofrecer a personas con problemas auditivos una manera sencilla de conocer el mensaje de las diferentes Stories en tiempo real. Todo gracias a los subtítulos en tiempo real, que se han convertido en un recurso muy popular para las plataformas de vídeo en los últimos años. Para ello ahora existirá un nuevo sticker con el que podremos añadir esta funcionalidad a cada Story que publiquemos en la red social. Por tanto cuando se creen estos contenidos, como podemos ver en el tuit adjunto, los vídeos mostrarán subtítulos en pantalla en tiempo real, por lo que no hay que guardarlos o generarlos antes.

Y no solo estos subtítulos se pueden generar de manera automática, sino que además se muestran con un diseño especialmente original y cuidado, y no se trata del típico subtítulo de texto plano de color. Porque podemos elegir diferentes estilos para que estos se muestren en pantalla a la vez que se escuchan las palabras del creador del contenido. De esta manera se mejora la accesibilidad a la red social con una función que facilitará mucho el disfrute de estos contenidos a personas que no puedan escuchar de manera clara las palabras de la Story.

Estos contenidos son ya extremadamente populares, ya que se han convertido en la manera más sencilla de contar historias desde cualquier lugar y con unos conocimientos de edición de vídeo mínimos. Y más ahora que podemos añadir también estos subtítulos en tiempo real a las creaciones. Aunque de momento se trata de una prueba interna que está llevando a cabo Instagram, y por tanto no es una función que vayamos a encontrar en nuestras cuentas de inmediato. Por tanto habrá que esperar aún unas semanas o algún mes para comprobar si esta pegatina se convierte por fin en una realidad.

Entendemos que sí, porque no se nos ocurre una mejor pegatina que esta para hacer la red social más accesible, no solo que llegue a más personas, sino que lo haga con aquellas que tienen problemas para poder entender los mensajes de estas. Y por supuesto, será una gran ayuda para los usuarios que crean habitualmente Stories, ya que no tendrán que estar introduciendo a mano los subtítulos de las publicaciones, algo que puede ser muy tedioso.