Las Stories se estrenan por fin en Signal

Hace unos días os contábamos lo que era una posibilidad tal y como se había podido ver en una filtración, la llegada de las Stories a esta app de mensajería. Una Stories que nos recuerdan a las de Instagram, porque básicamente van a tener el mismo funcionamiento. Y es que este tipo de publicaciones han ganado muchísima popularidad en los últimos años en multitud de plataformas, más allá de aquella red social, como en WhatsApp o en su lugar nativo, Snapchat. Ahora las podemos disfrutar en una app que hasta ahora se había caracterizado por su sobriedad, centrada sobre todo en lo seguro de su funcionamiento.

Una alternativa a los estados de WhatsApp

Cuando hablamos de Stories tenemos innumerables variantes en diferentes plataformas, como las que hemos descrito antes, y en el caso de Signal podemos equiparar su funcionamiento sobre todo al de WhatsApp y sus estados. Como sabéis, estos nos permiten compartir con nuestros contactos contenidos de todo tipo, que son accesibles desde la zona de esos estados en la aplicación. Pues bien, algo así ocurre también con Signal y sus nuevas Stories. Como se puede ver en las capturas que ha publicado la app, ahora tendremos una nueva sección desde la página principal de la aplicación.

Porque en la parte inferior tendremos un botón para acceder a todos los chats, y otro para hacerlo a las Stories. Al pulsar sobre este último, veremos una interfaz similar a la de estos contenidos en otras plataformas, aunque con algunas diferencias en ella para poder hacer distinta de otras propuestas. Ya que en la parte inferior podemos ver la miniatura de las personas que han visto la Storie, así como la línea temporal para mostrarnos la evolución de esta en su reproducción, lo mismo que veremos al acceder a la Storie de uno de nuestros contactos.

Puedes desactivarlas

Si no te gustan este tipo de contenidos, y además de no tener ganas de crear Stories tampoco quieres ver la de otras personas, puedes optar por desactivarlas por completo. Para ello, tal y como ha desvelado la app, solo tienes que entrar en la configuración de la aplicación y pulsar sobre “Stories” para después pulsar sobre la opción “desactivar Stories” de tal manera que cuando lo hagamos este contenido desaparecerá por completo de la aplicación de mensajería. De esta manera no hay imposiciones de contenidos a nadie, algo que siempre ha caracterizado a esta aplicación, que se ha diferenciado por la seguridad y privacidad como elemento destacado.

Además, cuando desactivemos las Stories, será algo completamente anónimo, ya que nadie sabrá que lo hemos hecho, al no aparecer notificación alguna sobre que las hayamos activado o desactivado. Esta nueva versión con las Stories es la 6.0, y ya está disponible para los móviles Android como para los iPhone con iOS. Como es habitual dentro de Signal, la seguridad es lo primero, y por esa razón la app ha cifrado de extremo a extremo también estas Stories, por lo que, incluso siendo interceptadas, no podrán ser vistas por nadie, ya que el contenido solo se podrá descifrar en nuestro dispositivo.

