¿Sabes cuánto espacio ocupan todos tus chats de WhatsApp? Así puedes comprobarlo

La aplicación de mensajería es el centro de las comunicaciones de muchos de nosotros en el día a día, y no hay más que comprobar cómo cada vez lleva más tiempo hacer una copia de seguridad de todos los datos que tenemos descargados en nuestro teléfono. Esto es posible gracias a Google Drive, el servicio en la nube de los de Mountain View en el que se alojan todos los chats de la app de Facebook que queremos conservar. Pues bien, si alguna vez te has preguntado cuánto pesa ya la copia de seguridad de tu WhatsApp, es algo muy sencillo. Y un dato valioso en caso de que quieras extraer todos los datos para guardarlos en una copia externa, independiente de los servidores de Google.

Compruébalo en la información de almacenamiento

La copia de seguridad de WhatsApp pone a buen recaudo no solo los mensajes que hemos recibido o enviado, sino también todo el contenido de estos. Se guardan las fotos y vídeos adjuntos, así como los documentos, lo que multiplica el tamaño de esta copia de seguridad aumentando notablemente el peso. Normalmente no solemos prestar atención a este dato sobre el peso de la copia de seguridad, pero es algo que deberías plantearte averiguar si has decidido hacer una copia de seguridad de todos estos datos en un disco externo, independientemente de Google Drive.

Comprobando el peso de la copia de seguridad | Tecnoxplora

Como sabéis, es posible exportar todos los chats con sus imágenes, vídeos o documentos a una carpeta de nuestro teléfono, que posteriormente copiaremos en el disco externo para tener a buen recaudo todos esos mensajes, incluso para poder repasarlos desde un ordenador tranquilamente. La idea en este caso es que puedas saber exactamente el peso de todos esos chats. Para ello hay que hacer lo siguiente:

Abre WhatsApp

Entra en los ajustes desde la sala principal de chats

Pulsa sobre “datos y almacenamiento”

Selecciona “Uso de datos”

Ahora dentro de este nuevo menú, vamos a ver un sumario con las estadísticas del uso de datos de nuestro teléfono relacionados con WhatsApp. Entre ellos podemos ver una sección específica de Google Drive. Ahí se muestra el tamaño real de la copia de seguridad de nuestros chats de WhatsApp. En este caso podéis comprobar que en total ocupa nada menos que 15,7GB, sumando los 12,3GB de datos de mensajes que hemos recibido, y los 3,4GB que pesan los mensajes que hemos enviado. Estamos hablando de términos absolutos, desde que utilizamos por primera vez la app. Salvo que hayáis reiniciado las estadísticas con el botón que aparece en la parte inferior.

De esta manera puedes hacerte una idea del peso y tamaño que tiene toda tu vida compactada en los chats de WhatsApp. Un dato relevante para que te hagas una idea del espacio que deberás reservar para sacar todos esos mensajes de las garras de Google y Facebook, que los guardan en sus servidores quién sabe por cuánto tiempo. Porque desde aquí te recomendamos que además de tener la copia automática en Google Drive, una vez al mes o al año, hagas una copia externa de tus chats por lo que pueda pasar, y para ello es recomendable saber el tamaño de esa copia.