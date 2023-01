¿Lo que subes en redes sociales no lo ve casi nadie? Puede que sea shadow ban

Si eres una persona activa en redes sociales, seguro que en más de una ocasión has publicado una fotografía en tus redes sociales, pero no has recibido demasiados likes en comparación con las anteriores. No te preocupes, porque no eres el único, en algunas ocasiones las publicaciones tienen menos alcance que otras. Se trata de algo constante y posiblemente tu cuenta esté sufriendo shadow ban. A continuación, te explicamos en qué consiste, cómo saber si lo sufres y cómo evitarlo.

El shadow ban es un mecanismo tanto de Instagram como de Twitter. Consiste en ocultar todo el contenido de una cuenta en el algoritmo de la red social e incluso ocultando esa cuenta en el buscador. Pero, ¿por qué esconden tu cuenta? No existe un motivo oficial por el que tu cuenta se esté ocultando a otros usuarios. Solamente el algoritmo considera que no sigues sus directrices y normas, y por eso, aplica este método.

¿Cómo saber si tu cuenta sufre shadow ban?

Tanto los perfiles profesionales como los individuales tienen derecho a comprobar si Instagram le ha puesto alguna limitación a su cuenta. Para ello, debes entrar en tu perfil y pinchar en los tres puntos que aparecen para entrar en la configuración de tu cuenta. Una vez que estés en el menú, como se muestra en el vídeo, busca la categoría de "Cuenta" y entre las opciones disponibles, selecciona "Estado de la cuenta".

Si no aparece ninguna publicación compartida, significa que no has publicado nada en contra de las normas comunitarias de esta red social, por lo que te aparecerá un mensaje de que todo está correcto en tu cuenta y no se te ha aplicado el shadow ban.

En caso contrario, te encontrarás con las publicaciones que Instagram considera ofensivas y que incumplen las normativas, es decir, realizar acciones en contra de los términos y condiciones de la red social, por lo que tu cuenta estará limitada.

Para evitar que tu contenido sea limitado, se aconseja leerse las normativas de Instagram y Twitter, para saber qué contenidos puedes compartir con tus seguidores y así evitar este problema molesto.