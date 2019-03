¿Qué es el icono del cohete que te sale en el menú de Facebook?

La red social está probando, sobre todo en terminales de Estados Unidos, una nueva función que traerá aparejada la aparición de un nuevo muro de publicaciones (News Feed), paralelo al que ya tienes.

La explicación a esta duplicación es sencilla: en uno de los muros te aparecerá el contenido que tú quieres que salga, como las publicaciones de tus amigos, las páginas a las que le has dado 'me gusta' y demás. En el otro muro, aparecerá el contenido que Facebook cree que tú quieres que salga.

Para hablar más claro: en este segundo muro estarán publicaciones de páginas a las que tú no habrás regalado tu 'me gusta', pero que Facebook, mediante sus algoritmos, cree que puede ser interesante que leas.

Del mismo modo, aparecerán publicaciones de organizaciones y, seguramente, publicidad segmentada hacia tu persona. También fotografías, vídeos y artículos, claro.

Evidentemente, entrar en este mundo paralelo que nos propondrá Facebook está a tu elección, puesto que el icono aparecerá junto al de notificaciones, perfil o crear una nueva publicación.

Este nuevo muro se parecerá bastante a la opción de 'Descubrir amigos' que recientemente ha implantado Facebook con una misma idea: estos no son tus amigos, pero podrían serlo. Así, el razonamiento sería algo de que a estas noticias no les has dado 'me gusta' para que salgan en tu muro, pero Facebook cree que pueden resultarte interesantes.