¿Qué hiciste el 17 de junio de 2012? Facebook te da acceso a tu 'hemeroteca'

Seamos claros: nos pasamos el día entero metidos en Facebook. Ya sea publicando material propio, viendo lo que publican nuestros amigos, cotilleando, 'stalkeando' a unos y otros, repartiendo 'likes' por doquier...

A menudo también nos puede dar por revisar nuestras publicaciones antiguas. Y lo cierto es que esto no es demasiado sencillo, ya que, aunque técnicamente Facebook deja hacerlo, su usabilidad no está muy trabajada, con lo que buscar una publicación de hace tiempo puede ser una tarea demasiado aburrida.

Facebook lanza 'On this day'

En esta línea, la red social ha lanzado un servicio llamativo. Se trata de On this day, una pequeña herramienta que te permite acceder a publicaciones antiguas de tu 'timeline' y recordar los posts que pusiste, las fotos que añadiste, los comentarios en los que te etiquetaron...

Tiene una pequeña 'pega', eso sí: la herramienta sólo te muestra actualizaciones de años pasados... pero de ese mismo día. Es decir, quizá no podamos decir que se trata de un servicio de hemeroteca profunda (esa seguirá teniendo el mismo esquema que la actual), sino una actualización que nos vendrá bien para recordar fechas señaladas que estamos celebrando hoy: cumpleaños, aniversarios, acontecimientos concretos...

En fase de pruebas

Por el momento, 'On this day' es un servicio que Facebook aún tiene en fase de prueba, con lo que es medianamente probable que todavía no lo hayas descubierto. Pero antes o después verás que al principio de tu 'timeline' comenzarán a aparecer una serie de notificaciones recordándote algunas de las publicaciones que hiciste tal día como hoy hace algunos años.

Si aún no te ha salido pero quieres curiosear puedes hacerlo en este link. Además, también puedes aprovechar la ocasión para configurar el servicio y, si quieres, dejar marcada la opción para que vayas recibiendo notificaciones a diario. También podrás borrar todas aquellas publicaciones antiguas de las que quieras deshacerte.

'On this day' será un servicio disponible tanto en la web de Facebook como en la app móvil de tu smartphone.