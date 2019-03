¿Qué hace Snapchat con tus selfies? Esto dicen sus nuevos términos de privacidad

Snapchat no siempre ha sido el mayor adalid de la privacidad y la seguridad de los datos, como ya hemos contado en varios artículos, en los que se muestra la opacidad de la empresa ante los distintos 'bugs' que se encuentran los hackers. Quizá por ello (o por el momento pre-Halloween) la modificación de su política de uso asustó un poco a los usuarios.

Read the new @Snapchat privacy/legal policies before deciding whether to click yes. Scary stuff in there, kids. pic.twitter.com/RvXMk1JPdn