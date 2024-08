¿Por qué las autoridades francesas han detenido al fundador de Telegram, Pavel Durov?

Enorme revuelo el que se ha montado en las redes en las últimas horas con la detención de toda una celebridad del mundo del software y las apps. Pavel Durov ha sido hasta hoy la bandera de la libertad en las apps de mensajería gracias a su papel al frente de Telegram, de la que es también fundador. La red social siempre ha sido la gran alternativa a WhatsApp, y ahora se encuentra envuelta en diversas sospechas que han terminado con Durov detenido por las autoridades francesas. Una detención que además acaba de prolongarse.

¿Por qué ha sido detenido?

Al fundado y máximo dirigente de la app de mensajería le han detenido en la noche del sábado pasado en el momento de bajar del jet privado donde viajaba junto a su familia. Los gendarmes que le han detenido en el aeropuerto de Le Bourget en las afueras de París le han comunicado los delitos de los que se le acusa como máximo responsable de la aplicación de mensajería. Y es que Telegram lleva mucho tiempo en el punto de mira no solo de las autoridades francesas, sino de las de medio mundo, por la ambigua relación de esta respecto de presuntas prácticas dentro de esta app.

Telegram | Foto-de-Jonas-Leupe-en-Unsplash

Tal y como han detallado medios franceses como TF1, la Justicia francesa encuentra a Telegram y por tanto a su máximo responsable, como refugio de numerosos delitos que abarcan desde fraudes contra menores, tráfico de drogas y otro tipo de delitos cometidos al amparo de la libertad que ofrece esta plataforma respecto de las prácticas de sus usuarios. Obviamente no se entiende que Pavel Durov sea culpable directo de estos delitos, pero sí de que la plataforma no haya hecho lo suficiente para que no haya sido utilizada para cometer delitos por parte de sus usuarios.

Y es que la aplicación Telegram se ha caracterizado siempre por llevar la libertad y privacidad de sus usuarios al extremo. En concreto, se acusa a la aplicación de no haber moderado la actividad de sus usuarios y por tanto no impedir la comisión de diversos delitos al amparo y desde el anonimato que proporciona el uso de la app de Telegram. Pavel Durov siempre se ha caracterizado por una gran independencia respecto de las autoridades y reguladores.

Y aunque ahora las autoridades rusas están escenificando una batalla diplomática para defender a su ciudadano de la acción de la justicia francesa, lo cierto es que Durov siempre se ha mostrado muy distante con su país natal. Sea como fuere, parece que el máximo dirigente va a llevar hasta el extremo sus convicciones y principios, razón por la que su aplicación de mensajería es abiertamente tan libre y poco invasiva con los usuarios.

Algo que obviamente tiene un arma de doble filo, porque siempre hay alguien que puede usar esa libertad de manera equivocada y poco transparente, para terminar cometiendo delitos de los que ahora se piden cuentas al mismo Pavel Durov. Esto no ha hecho más que comenzar, y habrá que esperar a los próximos días para conocer más detalles sobre la investigación. Telegram es hoy en día la quinta app más descargada del mundo, y aunque lejos, rivaliza en millones de usuarios con la todopoderosa WhatsApp de Mark Zuckerberg.