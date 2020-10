Ya puedes silenciar un chat de WhatsApp para siempre

Estos días la app de mensajería convertida en una de las redes sociales más utilizadas en todo el planeta está estrenando importantes novedades. Si ayer os contábamos que el nuevo gestor de almacenamiento ya era una realidad, hoy nos centramos en otra novedad no menos importante para el uso cotidiano de los chats, como es el de la función silenciar, que más de una vez nos ha salvado de ponernos de los nervios con las numerosas notificaciones que podemos recibir a lo largo del día por parte de nuestros contactos, a veces de mensajes que ni nos van ni nos vienen. Afortunadamente ahora solo vamos a tener que silenciarlos una vez, gracias a la novedad que estrena hoy su versión beta.

Silenciado para siempre de un chat

Como sabéis, no es nada nuevo silenciar un chat durante un tiempo determinado. De hecho actualmente se puede hacer por ocho horas o por una semana. Pero ahora se ha añadido la posibilidad de silenciarlo para siempre. Esto es algo que ya es posible en la versión 2.20.201.10 de la beta de WhatsApp, que ha añadido esta opción al menú para silenciar un determinado chat. Ahora cuando seleccionamos prolongadamente sobre el chat y seleccionamos el icono de silenciar, son tres las opciones que nos aparecen para elegir. Las tradicionales de ocho horas o una semana, y la nueva, en la que pone “Siempre” y que es la que nos permite silenciar el chat a perpetuidad.

Silenciando el chat para siempre | Tecnoxplora

Ahora cuando seleccionemos esta función los mensajes de ese chat no se volverán a notificar salvo que así se lo especifiquemos cuando seleccionamos esta opción. Por tanto no escucharemos sonido alguno cuando nos llegue un mensaje de este chat. De esta manera con la nueva función, no volveremos a tener notificaciones de ese chat hasta que cambiemos el parámetro del silenciado. Por tanto no volverá al estado normal después de unas horas o una semana, porque el silenciado es permanente. La función está llegando ya a muchos usuarios de la beta de WhatsApp en Android, como hemos podido experimentar nosotros mismos. Por tanto si quieres poder utilizar esta función tendrás que apuntarte a la beta de la app, que te permite seguir utilizándola todos los días con total normalidad.

De esta manera ya podrás silenciar a quien quieras para siempre, para que solo accedas a los chats cuando te venga bien, sin tener que estar escuchando decenas de notificaciones de un chat cuando en este se ponen a hablar de cosas que sencillamente no te interesan. Sin duda una gran novedad de WhatsApp que muchos esperaban desde hace tiempo, ya que de manera instintiva lo que buscamos muchos cuando silenciamos un chat es hacerlo para siempre, y ahora es posible. En los últimos días hemos conocido muchas novedades de la app de mensajería, que está trabajando entre otras cosas para que podamos utilizar una misma cuenta en varios dispositivos, así como personalizar aún más los fondos de pantalla de cada chat, añadiendo uno diferente para cada conversación. Es de esperar que tras su paso por la beta, el silenciado permanente esté disponible para todos los usuarios en unos días o semanas.