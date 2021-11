Pronto tendrás que verificar tu cuenta de Instagram con un selfie

Muchos de nosotros tenemos una o varias cuentas en redes sociales, incluso varias en la misma red social, y es que más allá de un correo electrónico y un nombre que puede ser cualquiera que se nos pase por la cabeza, normalmente no se suelen verificar a conciencia las cuentas en redes sociales, por lo que es bastante sencillo que muchas personas se puedan esconder tras ellas. Eso es algo que podría cambiar en el medio plazo con funcionalidades como la que hemos conocido ahora por parte de Instagram. Aunque en solo un par de días ya han podido comprobar lo poco fiable que es este método.

Selfie para saber que eres tú

Esa es la razón por la que vamos a tener que hacernos un selfie en el futuro, concretamente se tratará de un video selfie, en el que tendremos que mostrar nuestro rostro para que la red social pueda verificar que somos nosotros los que estamos detrás de la cuenta. Ha sido Matt Navarra, un conocido consultor y filtrador estrechamente relacionado con las principales redes sociales, quien ha compartido en su cuenta de Twitter la buena nueva relacionada con este aspecto de la red social de Facebook. Concretamente muestra dos capturas donde se pueden ver los pasos a seguir para poder verificar nuestra cuenta de esta forma.

Ante las dudas que pueda generar el procedimiento, Meta avisa de que este vídeo no será visible nunca en Instagram, por lo que solo se utilizará para estos propósitos. Además, aseguran que el vídeo será borrado antes de los 30 días posteriores a su grabación para la verificación de la identidad, y mucho tiempo nos parece desde luego. También apuntan a que este método no reconoce el rostro y no recolecta información biométrica de los usuarios. Por tanto, debería ser una función completamente segura, de hecho, más le vale a Meta respetar estos términos porque está más que escarmentada de verse envuelta en escándalos relacionados con la privacidad.

Aunque desde luego Meta tiene mucho trabajo por delante para convertir este método en algo fiable a la hora de verificar la identidad de las personas, porque en solo un par de días desde el lanzamiento de esta nueva función hemos podido comprobar que es posible “hackear” este método con una simple muñeca, de hecho, hay quien ha conseguido verificar su cuenta con una muñeca Barbie. Como se ha mostrado en el vídeo, con el rostro de la muñeca ha podido verificar su cuenta de Instagram. Algo desde luego inquietante, porque nos viene a decir que los algoritmos de Instagram no son capaces de reconocer si quien está delante del móvil es una persona real, o como este caso, una simple muñeca.

Sin duda son cosas que tendrá que ir mejorando Instagram porque de lo contrario poco sentido tendrá verificar una cuenta si quien está detrás se escuda en otras apariencias, tan siquiera humanas. El método de verificación con selfie de Instagram necesita de nuestro perfil desde los laterales y nuestro rostro desde el frontal. Así que basta hacerlo con la barbie para pasar como si no ocurriera nada.