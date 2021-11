¿Problemas en tu iPhone X con WhatsApp? Ya puedes resolverlos

Estos últimos días muchos usuarios de WhatsApp para iOS han visto cómo su editor de fotos ha dejado de funcionar. Sorprendentemente se han encontrado con que esta importante herramienta para su teléfono ha dejado de funcionar sin una razón aparente, y curiosamente solo en estos modelos de los teléfonos de Apple. Pues bien, parece ser que por fin hay una solución a estos problemas, y por tanto los usuarios de este popular móvil no tendrán que seguir penando por contar con una aplicación que no les permitía editar las imágenes como lo hacían normalmente. Ahora por fin hay una versión que resuelve estos graves problemas.

WhatsApp soluciona los problemas del editor de fotos

A la App Store de iOS ha llegado la versión 2.21.220 de WhatsApp, que por fin resuelve los grandes problemas que se han venido dando con el editor de imágenes de la aplicación en los iPhone X, que como sabéis son unos veteranos teléfonos de Apple, los primeros que contaron con un notch en su pantalla, y por tanto con el carismático Face ID. Y es que el problema principal de este tenía que ver precisamente con la ceja de la pantalla. Ya que esta impedía poder editar las fotografías, al quedarse todos los iconos para hacerlo detrás de este notch, en lugar de adaptarse a él y aparecer alrededor, que debería ser lo normal. De esta forma era imposible añadir un emoji o recortar la imagen, prácticamente las utilidades más utilizadas del editor.

Así que con esta nueva versión quienes todavía cuentan con un iPhone X, que no son pocos, volverán a ver los iconos de edición de imágenes, para poder darle su toque personal, algo que hasta ahora era imposible con estos problemas en la interfaz de la app. Lo curioso es que estos problemas habían surgido como consecuencia de otra actualización que lo había roto todo, ya que durante años el editor había funcionado de la forma esperada. Así que si tienes estos problemas en tu iPhone X, actualiza ya WhatsApp para resolverlos de un plumazo. Lamentablemente las actualizaciones de software no siempre llegan para mejorar todo, sino que a veces fallos puntales empeoran las cosas. Pero es algo que tenemos interiorizado y sabemos que es algo que puede pasar cuando se actualizan las apps de nuestro teléfono.

No es algo raro por tanto que una actualización pueda romper no solo una app, sino todo un sistema operativo. Hemos visto muchas actualizaciones que han dejado inservibles dispositivos enteros, por lo que no nos debiera extrañar. Si todavía no se ha actualizado tu versión de WhatsApp, comprueba en la App Store si hay disponible alguna, o bien comprueba si tienes ya la nueva instalada. Deberás acceder a los ajustes de la app de Meta y mirar en la información de la aplicación, ahí pondrá la versión exacta, que debería ser la 2.21.220 para garantizarte que todo va a funcionar correctamente. Al menos WhatsApp ha sido bastante rápida a la hora de aplicar los cambios, y no se ha hecho de rogar demasiado.