Podrás unirte a una llamada grupal de WhatsApp aunque haya comenzado sin ti

Llevamos varias semanas con muchas novedades de WhatsApp, ayer conocimos las últimas, que tienen que ver sobre todo con la versión para empresas, que nos va a terminar afectando a la larga, ya que la idea es que la aplicación de mensajería permita hacer compras sin salir de sus chats. Y seguimos conociendo más novedades que se van conociendo gracias a la versión beta de la aplicación. Es el caso de otras dos funciones que hemos conocido ahora, una de ellas de la que ya se había hablado, y otra completamente nueva. Unas novedades que hemos conocido en la versión 2.20.203.3 de la beta de WhatsApp.

Novedades en las llamadas grupales

Ahora, cuando recibimos una llamada de voz grupal, lo normal es que si no respondemos a ella porque por ejemplo no estamos cerca del teléfono o no nos viene bien, no podamos volver a unirnos a ella, quedando como una llamada perdida. Pero en esta versión beta de WhatsApp hemos podido comprobar que la app de mensajería estaría trabajando en una interesante novedad, que permitiría no volver a perder una llamada grupal. Porque según lo que se ha descubierto en el código, cuando pase esto, que haya empezado una llamada grupal sin nosotros, al volver a abrir WhatsApp se nos notificará que la llamada está en curso, y que si queremos unirnos a ella.

En caso de que no lo queramos, podremos pulsar sobre el botón de “Ignorar”. En caso contrario, pulsando el botón verde de “Unirse” entraremos directamente en la llamada grupal, de tal manera que no perderemos la oportunidad de hablar con esas personas que nos han llamado. Lógicamente esto será posible siempre y cuando la llamada no haya terminado antes, si no es así, podrás unirte después sin un límite de tiempo.

Desbloqueo con el rostro

Esta es una funcionalidad que ya se había rumoreado previamente. De hecho los usuarios de los iPhone pueden acceder a WhatsApp con su rostro si lo han protegido con Face ID. Algo que también está de camino en Android, donde se ha descubierto que aquellos usuarios que no cuenten con un lector de huellas en su móvil, y sí con el desbloqueo facial, podrán elegir este método biométrico para poder acceder a la app. Esto quiere decir que se puede sustituir el uso del lector de huellas por el fácil. Ahora bien, por lo que podemos ver en la captura realizada por WABetaInfo, al elegir esta nueva funcionalidad, se utilizará cualquiera de los métodos biométricos con los que cuenta el teléfono.

Por lo que si tenemos configurado el desbloqueo facial se hará con él, lo mismo con la huella dactilar, y si ambos están activados, el que sea más sencillo de utilizar. Por lo que si estamos en un entorno oscuro y el teléfono no nos reconoce por el rostro, se podrá desbloquear con la huella, de la misma manera que ocurriría si el teléfono nos reconociera por nuestras facciones, que automáticamente se pasaría al reconocimiento de la huella.