Países emergentes y teléfonos estúpidos, las llaves del futuro de Facebook

Cuando Mark Zuckerberg se sube al escenario para anunciar novedades, la innovación y los teléfonos inteligentes son siempre los protagonistas. Facebook ha colocado los móviles y las tabletas en lo más alto de sus prioridades y esa decisión está resultando ser un éxito.

Los datos lo avalan: el número de usuarios móviles activos mensuales de la red social se ha duplicado en el último año (de 102 millones en el segundo trimestre de 2012 a 219 millones en el mismo periodo de 2013) y el 41% de los ingresos publicitarios ya provienen de este tipo de dispositivos.

Sin embargo, tras estas cifras se esconde un factor que no suele mencionarse. Puede que sus eventos giren en torno a los 'smartphones', pero el futuro de la compañía está en manos de los mercados emergentes, donde la gran mayoría de los usuarios lleva un terminal antiguo y no tan inteligente en el bolsillo. No todos los usuarios móviles navegan desde iOS, Android, Windows Phone y Blackberry. Esto, aunque no lo griten a los cuatro vientos, lo saben perfectamente en la sede de la firma en Menlo Park.

¿Te suena esta 'app'?

El 21 de julio, 'Facebook for Every Phone' alcanzaba los 100 millones de usuarios activos mensuales. Si vives en un país occidental, probablemente no hayas oído hablar nunca de esta aplicación. No te lo reprochamos. Se trata de la 'app' de Facebook para esos teléfonos que no son inteligentes, los que funcionan con sistemas operativos basados en Java, como lo hacían hace casi una década los Nokia y Motorola que muchos de nosotros llevábamos en el bolsillo.

Vuelve al primer párrafo y repasa las cifras. Si Facebook tiene alrededor de 219 millones de usuarios móviles mensuales y su aplicación para terminales antiguos cuenta con más de 100 millones, las cuentas salen solas: casi la mitad de los que utilizan la red social desde su teléfono lo hacen con dispositivos desfasados y gracias a 'Facebook for Every Phone'.

Al contrario de lo que pueda parecer, esto son buenas noticias para Facebook, que como muchas otras empresas está cerca de tocar techo en los mercados occidentales. Los pocos europeos y norteamericanos que aún no tienen una cuenta en la red social de Zuckerberg es porque, probablemente, no están interesados.

En los países emergentes sucede todo lo contrario y la India podría ser un buen ejemplo. En este país, según la consultora eMarketer, el actual número de usuarios de la plataforma se duplicará de aquí a 2015. Sin embargo, solo el 10% de la población tiene un 'smartphone'. Y tres cuartos de lo mismo, con escasas diferencias, sucede en lugares de Asia, África o América Latina como Indonesia, Malasia, India, Brasil, Perú, Rusia, Oriente Medio o las islas Filipinas.

En muchos de estos territorios los ordenadores con conexión a internet son 'rara avis' y la gente accede a la Red global casi exclusivamente desde su móvil, que no suele ser precisamente inteligente. Y es allí donde Facebook tendrá que atraer nuevos usuarios si quiere seguir creciendo.

Si no tienen para un 'smartphone', ¿son atractivos estos clientes?

No todos los usuarios son igual de rentables. Para una empresa cotizada como Facebook, que vive del negocio publicitario, las occidentales de clase media-alta son mucho más atractivos que los asiáticos y africanos que viven con lo básico y, para empezar, no se puede permitir costosas tarifas de móvil (ni los productos que venden los anunciantes). Esto también se refleja en las estadísticas.

En su presentación de resultados del segundo trimestre de 2013, la multinacional estadounidense cifró en 1.60 dolares (1.21 euros) su beneficio medio anual por usuario. Si miramos los datos con más detalle, veremos que en el apartado “Resto del Mundo”, donde se incluyen los países emergentes, la cifra se reduce hasta los 0.63 dólares (0.48 euros), mientras que en Estados Unidos y Canadá aumenta hasta los 4.32 dólares (3.28 euros) por usuario al año.

Por lo tanto, un usuario indio o brasileño aporta a Facebook una sexta parte de lo que le aporta un norteamericano.

Caminando hacia el futuro

La verdadera llave del futuro de la compañía está, por tanto, en su capacidad para sacar partido a los mercados donde todavía tiene potencial de crecimiento. Y en ello andan. Este verano, tal como relata Fast Company, dos empleados de la firma de Zuckerberg han estado viajando por Indonesia, India y Nigeria tratando de recabar datos para mejorar el servicio en los países emergentes. Entre otras cosas, Facebook deberá incrementar su presencia en estos lugares, ponerle las cosas fáciles a los anunciantes para apuntar a esos mercados y firmar acuerdos con operadoras y empresas locales.

¿A que ahora entendéis mejor por qué se han aliado con un puñado de empresas tecnológicas para llevar internet a “esas dos terceras partes de la población mundial que no están conectadas"?