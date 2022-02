Órdago de Meta, amenaza con cerrar Facebook e Instagram en Europa

Hace unos meses Facebook se transformaba en Meta, el gigante de Mark Zuckerberg tomaba así distancia de su enseña, por la que la habíamos conocido durante muchos años, y la limita a la red social. Y lo hacía por mantenerse lejos de las polémicas y escándalos por la gestión de los datos que generan sus clientes. Y ahora precisamente hemos conocido que los datos siguen siendo uno de los talones de Aquiles del gigante de las redes sociales, hasta el punto de que Meta se habría plantado, llegando a amenazar con cerrar sus principales redes sociales en Europa, precisamente por ese tratamiento de los datos.

¿Qué está pasando?

Como sabéis, las autoridades europeas se han puesto muy serias a la hora de limitar el acceso que tienen las grandes empresas a los datos que generan sus clientes. Más en el caso de gigantes como Meta, que anteriormente se han visto envueltos en graves escándalos sobre el tratamiento de los datos que generan sus clientes en las diferentes redes sociales. Estos datos, según la nueva directiva europea, deben procesarse solo en servidores instalados sobre suelo comunitario. Y nunca deberían salir de él para ser tratados en terceros países, por ejemplo, Estados Unidos.

Es una práctica habitual por gran parte de las grandes tecnológicas estadounidenses, el trasvase de datos de sus clientes a servidores en Estados Unidos, aunque estos se hayan recopilado en otras regiones alrededor de todo el planeta. El problema ahora viene con las nuevas leyes de protección de datos aprobadas en Europa durante 2021 y que obligan a que esos datos se queden en Europa, al considerarse que el alojamiento en Estados Unidos no garantiza un nivel de seguridad suficiente y adecuado para la información de los usuarios, que debe ser protegida a toda costa.

Y a todo esto, con la nueva directiva sobre protección de datos a punto de afectar de lleno a las redes sociales de Meta, el gigante ahora amenaza con cerrar los servidores de sus redes sociales, como Instagram o Facebook, en Europa, lo que supondría de facto el cierre de ambas redes sociales en territorio europeo. En un informe enviado a accionistas la empresa anticipa que esta nueva ley de protección de datos será muy perjudicial para su negocio de publicidad orientada, según los datos que se recopilan de los usuarios, ya que no se podrán utilizar estos como hasta ahora, al tener que guardarse los datos en Europa.

En declaraciones a City A.M. Meta ha confirmado que, en el caso más extremo, podría llegar a tomar la decisión de cerrar los servidores de sus redes sociales en Europa, y por tanto estas redes sociales como tal. Además, recuerdan que esta nueva directiva no solo limita su negocio, sino el de miles de empresas europeas, que no podrán hacer negocios con empresas norteamericanas, al tener que enviar también los datos a los servidores de estas en Estados Unidos. Por lo que es un problema que no solo afectaría a Meta, sino a una forma de operar actualmente que es la más habitual. Y una vez más nos vemos ante la misma tesitura, elegir entre proteger nuestros datos, o favorecer la productividad entre las empresas.