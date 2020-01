La red social de Mark Zuckerberg es la más popular del mundo, de eso no hay duda, es la que más usuarios utilizan, pero su tendencia en el medio plazo es claramente descendente, y cada vez son más las personas que reniegan de ella. Ya sea por la falta de seguridad o privacidad, así como por desfasado de su interfaz, cada vez son más las personas que renuncian a utilizar esta red social. Y conscientes de ello desde Facebook llevan ya trabajando más de un año en ofrecer un aspecto completamente rediseñado de su red social, que anime más a las personas a utilizar la red social, o que al menos el uso no decaiga tanto. Y estamos entrando en los meses decisivos en este aspecto, ya que la implantación del nuevo diseño es algo real.

El nuevo diseño de Facebook comienza a llegar a los primeros usuarios

La red social ha anunciado que el diseño del que ellos denominan como "The New Facebook" estará por fin terminado y listo para lanzarse en la próxima primavera, por lo que en apenas un par de meses este nuevo diseño debería convertirse en una realidad. Pero han puntualizado que algunos usuarios podrán disfrutar de este rediseño antes, un pequeño porcentaje que ya podrá comenzar a ver la nueva interfaz de la red social, que no solo transforma la apariencia de todas sus versiones sino que además cambiará por completo el orden dentro de la red social, para combatir uno de los aspectos más criticados por los usuarios.

La fecha que ha elegido Facebook para que la red social cuente con el nuevo diseño ha sido el 19 de marzo, será entonces cuando todos los usuarios puedan tener acceso al nuevo diseño. Mientras, algunos usuarios podrán acceder a ese diseño, tanto en la versión móvil como en la de escritorio. Aunque en el nuevo diseño va a predominar el color blanco, de una manera similar a Instagram, y se dejará a un lado el característico color azul de la red social, se estrenará también un modo oscuro. De momento no se sabe si será un modo nativo de la app, o bien se adaptará a los diferentes modos oscuros con los que cuentan los sistemas operativos actualmente, tanto móviles como de sobremesa.

En los diseños que la compañía ha dejado ver hasta ahora, se puede apreciar que las cajas de color blanco, el fondo gris y el azul de la cabecera dan paso a un diseño mucho más limpio, donde todo está más ordenado. Son muchos usuarios los que se han quejado de que la interfaz de la red social está muy desfasada, muy desordenada, y que en definitiva no invita a entrar en ella, si lo comparamos con otras redes sociales del propio grupo, como es Instagram, que es la que ahora está llevándose a muchos de sus usuarios. Así que si tienes suerte, puede que en los próximos días puedas probar el nuevo diseño, algo de lo que no te avisará nadie, si es así, cuando accedas a Facebook verás el nuevo diseño, si no es así, te tocará esperar.