Novedades en TikTok: más resolución y app para ordenadores

No cabe duda de que sigue siendo la red social más popular, y una de las que más rápido ha crecido, además con el mérito añadido de que ha visto cómo su competencia ya estaba muy consolidada. El secreto de TikTok, consumo masivo de vídeos de corta duración con una interfaz muy simple y muchas herramientas de creación. Pues bien, ahora hemos conocido distintas novedades de la red social, que están orientadas a mejorar la experiencia de uso, y también a aumentar el alcance de esta a una audiencia más amplia.

Videos en streaming

Básicamente parece que lo que busca la red social es parecerse un poco más a Twitch, y por tanto expandir las posiblidades que nos ofrece, todo gracias a una nueva aplicación para ordenadores, desde la que será posible hacer directos en la red social. De momento, como es habitual, solo un puñado de usuarios está accediendo a esta nueva herramienta, pero son los justos para que hayan compartido la existencia de esta app, y de alguna manera los planes que tiene la red social respecto de los streaming. Esta nueva herramienta se llamaría “TikTok Live Studio” y permitiría a los creadores hacer directos como se puede realizar desde Twitch, que es una plataforma que se ha especializado en este tipo de contenidos.

TikTok por fin está probando unas Stories a lo Snapchat o Instagram | Foto de cottonbro en Pexels

No sabemos exactamente el enfoque que le dará la red social, pero no parece que vaya a centrarse en exclusiva en los videojuegos, algo que no tendría sentido, cuando Twitch, una app de Amazon, es el líder indiscutible de este tipo de contenidos. Entendemos que las creaciones de esta aplicación serán mucho más variadas en temática y buscarán alcanzar a otros públicos. De momento es una función en fase de pruebas, y por tanto eso abre la puerta a que tan siquiera se convierta en realidad en el futuro.

Más resolución para los vídeos

Si hay algo que se ha podido comprobar con TikTok, es que la resolución no es algo determinante para que un vídeo se convierta en viral. De hecho la calidad de muchos de los vídeos que se suben es pésima, pero a pesar de ello los usuarios los consumen igual si tienen interés. No obstante, a la hora de subir vídeos directamente parece que TikTok va a mejorar las especificacioens dentro de poco. Porque ya se ha podido comprobar que en algunos países la red social ya permite subir vídeos con calidad de 1080p, o lo que es lo mismo Full HD.

Normalmente la calidad de los vídeos no ha sido muy elevada, para favorecer una carga rápida, y un visionado ágil. Pero es evidente que las conexiones van mejorando, y un vídeo en Full HD no debería suponer un gran problema. Eso sí, supondrá un mayor gasto de datos en redes móviles. De momento ya se pueden subir a esta calidad en Estados Unidos, de hecho uno de los creadores de aquel país ya ha mostrado el proceso de subida de los vídeos en esta resolución. Por lo que es de esperar que llegue pronto a todos.