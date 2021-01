El modo "leer después" de WhatsApp está más cerca que nunca y desvela nuevos detalles

Ya os hemos contado varias veces informaciones acerca de lo que en su momento se denominó como el modo vacaciones de WhatsApp, una característica que nos permitía silenciar definitivamente determinados chats, algo que no ocurre actualmente con la función de archivar chats. Pues bien, este modo está más cerca que nunca, y prueba de ello es todo lo que hemos conocido ahora basado en la beta de la aplicación. En ella se muestra este nuevo modo con bastante detalle, y con una apariencia bastante cercana a la que tendrá en el momento de lanzarse, algo que no debe estar muy lejos en el tiempo.

“Leer después” a punto para estrenarse

Eso es lo que se desprende de las informaciones que hemos conocido hoy desde WABetaInfo, la web especializada en extraer el código de la beta de la app de mensajería, y anticiparse a todas las novedades que irán llegando a la aplicación. De este nuevo modo “Leer después” ya sabemos bastantes cosas, y básicamente lo que es novedad hoy es lo pulido de la funcionalidad en la beta 2.21.2.2 de la app en Android. En las imágenes compartidas por WABetaInfo se puede ver una nueva pantalla en la que se explica el sentido de esta nueva funcionalidad.

Y literalmente nos dicen que el modo “Archivar” ahora se ha convertido en “leer después” Por lo tanto ya no tendremos la opción de archivar los chats, sino dejarlos para leer después. Esto será mucho más efectivo que el modo actual, ya que esto implicará tanto que el chat ya no se encuentra entre los visibles, sino que además cuando hay nuevos mensajes estos no se notifican, por lo que no nos interrumpen en absoluto. Ese es el verdadero cambio de esta nueva funcionalidad de la app de mensajería. En la explicación del nuevo modo dejan claro que no hay notificaciones una vez se añada un chat el modo “Leer después”

El nuevo modo "Leer más tarde" | WABetainfo

Ahora se puede ver también que en la pantalla general de chats podemos ver en primer lugar un acceso directo a los chats guardados para “Leer más tarde” encima de los chats que tenemos activos. Una vez que entramos en la nueva sección de esos chats para leer más tarde podremos ver todos aquellos que hayamos añadido a esta sección, de la misma manera que ahora veíamos los chats archivados. Las capturas desde luego demuestran que esta funcionalidad ya está lista para lanzarse a los usuarios finales de la aplicación.

Así que básicamente WhatsApp lo que va a hacer es transformar la anodina y poco útil función de archivar los chats por una que realmente va a tener sentido y ser útil para la mayoría de nosotros, que cuando silenciamos un chat no queremos que haya interrupción alguna por su parte. Es de esperar que en unas semanas la función llegue a los usuarios de la beta y posteriormente, no mucho después, sean los usuarios de la versión final quienes puedan acceder a ella. Quizás antes de que el 8 de febrero salgan muchos de los usuarios de la app en estampida para no aceptar las nuevas condiciones de uso, que por cierto, en Europa no tendrán el mismo impacto que en el resto de usuarios del planeta.