Meta AI llega a España para llevar la IA generativa a WhatsApp, Instagram y Facebook

Nos ha tocado esperar bastante, pero por fin Meta se ha decidido a lanzar su inteligencia artificial generativa en Europa. Tampoco se lo podemos reprochar, ya que las estrictas regulaciones europeas les han obligado a lanzar esta importante mejora para sus plataformas con pies de plomo. Pero el día tan ansiado por muchos ya ha llegado, y hoy Meta ha anunciado de forma oficial que Meta AI llega a Europa, y sí, también a España.

Se integra en las apps de Meta

Desde hoy, Meta AI comenzará a integrarse en las apps del grupo de Mark Zuckerberg, principalmente en WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook. De esta forma, en todas ellas podremos contar con un nuevo asistente alimentado por una IA, que lleva disponible en otros países desde el 2023. El lanzamiento se producirá en los próximos días, ya que ahora mismo en las apps de la empresa todavía no ha aparecido esta IA, al menos en Europa.

Meta AI en WhatsApp | Meta

Básicamente, esta nueva IA en Europa se va a hacer notar en la forma de un asistente, que estará presente en todas las apps y plataformas de Meta. Para acceder a ella, tendremos que pulsar sobre el icono en forma de anillo azul, que representa a esta IA. Pero más allá de este icono, habrá otras maneras de invocar la sabiduría de esta IA. Ya que en el caso de los chats grupales se hará de una manera específica.

En el caso de WhatsApp, dentro de uno de estos grupos, tendremos que escribir @MetaAI seguido de la pregunta que queramos realizar a esta IA dentro del chat. Por tanto, la IA de Meta se convertirá en un participante más de los grupos o conversaciones individuales, siempre y cuando nosotros le demos pie para ello. La IA de Meta también nos permitirá hacer uso de ella en otras situaciones y plataformas.

Como es el caso de Instagram, donde la búsqueda de nuevos reels y contenidos en general estará apoyada en la capacidad de la IA para poder acceder a este tipo de contenidos y seleccionarlos para nosotros, según el Prompt que le hayamos escrito. Meta AI estará disponible muy pronto en seis lenguas, y aunque no se menciona cuáles, parece evidente que el español y España estarán entre ellas. Eso sí, aunque se estrene en Europa, esta IA todavía no será la misma que actualmente se disfruta en Estados Unidos.

Ya que esta no contará con funciones de personalización y memoria, por lo que quizás no sea tan consciente del contexto de las conversaciones, y que nos toque repetirle en todas ellas detalles de anteriores fases del intercambio de palabras. El uso de Meta AI en Europa de momento será gratuita, por lo que no habrá que hacer nada ni suscribirse para poder disfrutar de ella. No han especificado todavía una fecha exacta en la que estará disponible la nueva IA de Meta, pero parece algo inminente. Habrá que estar atentos cada vez que actualicemos apps como WhatsApp para comprobar si aparece en la sala de chats ese icono en forma de anillo azul, que significa que podemos invocarla, esperamos que sea pronto.