La IA de Meta estrena novedades en WhatsApp y llega a más países

La inteligencia artificial generativa poco a poco va entrando en nuestras vidas, y está más presente en distintas apps y plataformas a las que tenemos acceso desde nuestros móviles. Una de las que más va a impactar en nuestro día a día va a ser la de Meta, y es que lo va a hacer en algunas de las redes sociales y apps más importantes del mundo. Porque además de Instagram o Facebook, vamos a poder experimentarla desde la propia WhatsApp, la app de mensajería más popular del planeta.

Novedades en Meta AI que llegan a WhatsApp

Mark Zuckerberg anunciaba ayer en sus perfiles de sus redes sociales que la IA de Meta está llegando a más países a través de WhatsApp, y lo hace con algunas novedades interesantes. Y básicamente lo que nos anunciaba Zuckerberg es que entre otras cosas ha llegado a WhatsApp el generador de imágenes mediante IA generativa. Una herramienta que funciona de una forma similar a como hemos utilizado en otros chatbots la IA.

Y es que la nueva IA llega a más países, concretamente a 22, entre los que lamentablemente no se encuentra España. Y entre las funciones integradas, se encuentra una de las más interesantes y que seguro será de las más populares en el futuro, que es crear imágenes de IA generativa basadas en una foto nuestra. De hecho, el propio Zuckerberg subió a su perfil de WhatsApp una imagen generada por Meta AI donde él aparecía vestido de gladiador, con una imagen bastante bien conseguida. Esta función se llama Imagine Yourself, y podremos activarla simplemente diciendo en el chat Imagíname. Ahí es cuando entrará en acción la magia de la IA de Meta y nos creará en las situaciones y con los aspectos más sorprendentes. De momento la función solo se puede utilizar en Estados Unidos.

No solo llega la nueva IA a estos países, sino que con ella se estrenan nuevos idiomas en los que está disponible, ya que a partir de ahora vamos a poder usarla en español, francés, alemán, hindi, italiano y portugués. Esto evidentemente es algo positivo de cara a su lanzamiento en España y el resto de Europa, pero de momento ningún país de nuestro continente cuenta ya con esta IA. Y seguramente sea algo que tenga que ver con todas las restricciones que la Unión Europea está imponiendo a las grandes tecnológicas con el uso que se hace de los datos de los usuarios.

No es la primera vez ni mucho menos que escuchamos hablar de la IA de Meta, que se ha filtrado en numerosas ocasiones en los últimos meses, mostrando que la interacción con esa IA se llevará a cabo en un nuevo chat que irá llegando a todos con la IA de Meta. Así que de momento no sabemos cuándo llegará a Europa y España la nueva IA de los de Zuckerberg, pero parece que no va a ser algo inmediato, porque es evidente que a nivel operativo ya podrían haberlo hecho. Mucho nos tememos que la regulación debe ser la verdadera razón de que no haya llegado todavía a países europeos.