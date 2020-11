Mensajes temporales de WhatsApp, métodos para conservarlos tras autodestruirse

Si duda es uno de los temas del día, la llegada a todos los usuarios de los mensajes temporales de WhatsApp. Y no es para menos, porque se trata de una forma completamente diferente de enviar mensajes a través de la app de mensajería de Facebook. Y es que con ellos los mensajes se autodestruirán, o desaparecerán, transcurridos siete días desde el envío de estos. Aunque lógicamente son muchas las dudas que nos asaltan cuando se trata de saber si alguien podrá seguir leyendo los mensajes después de que hayan desaparecido. La realidad es que sí, habrá ocasiones en que los mensajes seguirán siendo visibles.

Sí, hay casos en los que pueden seguir siendo visibles

La realidad es que, aunque la función está pensada para que las personas que reciben los mensajes no puedan verlos después de esos siete días, hay maneras en las cuales los mensajes podrían perdurar en el tiempo en formatos diferentes. Es algo que incluso advierte WhatsApp en las preguntas y respuestas que se hacen sobre esta nueva modalidad.

WhatsApp | Photo by Chris Yang on Unsplash

Vista previa

Es posible que un mensaje que ya ha desaparecido se pueda leer parcial o completamente, dependiendo de su longitud, entre las notificaciones del teléfono, si no hemos pulsado sobre esa notificación de nuevo mensaje en los siete días siguientes a enviarse. Por tanto, ahí podría leerse todavía el mensaje, incluso después de desaparecer, ya que las notificaciones quedan ahí, y permiten leer los mensajes tal y como se entregaron.

Citando a un mensaje temporal

Si alguien cita un mensaje temporal, el mensaje original desaparecerá, pero la mención a este mensaje perdurará en el chat, por lo que no desaparecerá después de que se haya autodestruido, por lo que si mencionas uno de esos mensajes, nunca lo perderás.

Reenvío de un mensaje

Otra forma de conservar un mensaje temporal es el reenviarlo a un chat donde no están activos este tipo de mensajes. De esta manera cuando desaparezca en el chat original, seguirá estando visible en ese otro chat donde los mensajes no desaparecen, por lo que si alguien hace eso con un mensaje que has enviado para que desaparezca, seguirá estando visible.

Con una copia de seguridad

Si al realizar una copia de seguridad de nuestros chats de WhatsApp hay mensajes en el chat con la modalidad de los que desaparecen activa, ese mensaje se conservará cuando restauremos la copia de seguridad, ya que se guarda como un mensaje más. Solo desaparecería con una copia de seguridad posterior.

No hay que fiarse de nadie

Lo mejor es que utilicemos este tipo de mensajes solo con las personas más cercanas, que sabes que no van a utilizar tus mensajes como extorsión o para acosarnos de alguna forma. Porque siempre esas otras personas van a poder realizar una captura de pantalla antes de que desaparezca el mensaje, o copiar el contenido del texto, incluso hacer una foto de la pantalla del teléfono. Son muchas las formas de conservar los mensajes, y de momento la funcionalidad está dando sus primeros pasos, probablemente en un futuro cercano WhatsApp actualice la función para garantizar más si cabe la privacidad de las personas. Mientras, utiliza con responsabilidad esta nueva función.