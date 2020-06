En algunas ocasiones, conviene echar un vistazo a nuestros propios perfiles en las redes sociales. ¿Te gusta todo lo que tienes en tu muro? Ahora Facebook ha creado una herramienta mediante la cuál se pueden gestionar las publicaciones y así eliminar las que no se deseen mantener públicas para que los demás usuarios las vean. Te explicamos cómo funciona en el vídeo superior.

Si llevas utilizando Facebook muchos años, seguramente hayas compartido muchas fotografías, noticias y publicaciones en tu muro y con tus amigos. Sin embargo, no siempre conviene, o no siempre se quiere, conservar todo lo que una vez compartimos pero quizás ya no nos guste, no nos interese o no queramos tenerlo ahí. Ahora la red social ha simplificado esta tarea de eliminación de contenido.

Facebook es una de las redes sociales con más usuarios y que más actividad diaria registra de los mismos. A cada instante se publican miles de fotografías, vídeos o noticias para que las personas con perfil en la red social consuman estos contenidos. Personas influyentes, grupos de música, medios de comunicación o empresas se reúnen en Facebook para ofrecer a los usuarios o clientes su contenido cada día y, a cambio, recibir la interacción de las personas que les siguen.

Hace ya tiempo que Facebook se modernizó y acompañó el clásico "me gusta" con otras reacciones a las publicaciones como "me encanta", "me entristece" o "me importa", una de las reacciones más novedosas. La red social cuenta con un sinfín de posibilidades para que sus usuarios no dejen de comentar, etiquetar o compartir los contenidos que más les gusten.

Sin embargo, puede que quieras hacer un poco de limpieza en tu muro después de tantos años. Ahora Facebook tiene una nueva herramienta que hace que este proceso sea menos tedioso y más rápido. Te enseñamos cómo funciona en el vídeo superior.

