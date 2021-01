La Policía alerta de nuevo timo en WhatsApp

Diariamente sufrimos intentos de ‘hackeo’ en aplicaciones, sobre todo, de mensajería instantánea. Si alguno de nuestros contactos es quién nos envía el mensaje es posible que su teléfono haya sido víctima de algún tipo de virus. Nosotros en cambio, nos fiamos del mensaje dado que es de alguien conocido, sin embargo sospecha siempre si es un enlace sospechoso o normalmente esa persona no suele hablar mucho contigo. En el vídeo te enseñamos el último truco de los hackers para suplantar la identidad del que ha alertado la policía.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en España. A través de esta aplicación mostramos datos personales, familiares e incluso puede que bancarios (nada recomendable) muy valiosos que pueden ser robados por un hacker si se hace con el poder de nuestra cuenta.

Es habitual recibir mensajes de texto (SMS) con ofertas, sin embargo sospecha si estos mensajes te piden datos o algo relacionado con cuentas bancarias (a no ser que acabes de realizar una transacción). Puede que estés ya familiarizado con este tipo de intento de estafa, sin embargo, puedes caer si es algún contacto quién te está pidiendo algún tipo de información.

Protegernos en WhatsApp de los hackers

Con la verificación en dos pasos que nos permite configurar la propia aplicación WhatsApp, podemos poner un código pin para registrar nuestra cuenta. Es de vital importancia que no revelemos a nadie este código.

Cuando otra persona o incluso nosotros mismos intentemos instalar la aplicación en un dispositivo nuevo, la aplicación nos pedirá ingresar un código enviado al número de teléfono asociado a la propia cuenta.

Por lo que, si en algún momento, consideras que el mensaje que has recibido no es del todo claro o no tiene que ver con la conversación que se estaba manteniendo, no piques. En el vídeo te enseñamos el último truco que utilizan los ‘hacker’ para robarte información.

Suplantación de identidad

Con la llegada de las redes sociales, suplantar la identidad de alguien se ha vuelto relativamente fácil. Bastará que un ‘hacker’ se haga con una de las cuentas de correo electrónico que tengamos para entrar en cualquier red social nuestra y nos suplante en el resto de las aplicaciones.

El hecho de interactuar mensajes con contactos que han obtenido de un ‘hackeo’ se considera suplantación de la identidad de la otra persona y puede tener consecuencias muy graves y penales. Se castiga con penas de más de dos años, por lo que se puede acabar en la cárcel. Es posible que, en ocasiones, se atente contra un delito de descubrimiento y revelación de secretos, cuando las conversaciones son con amigos y familiares de la persona a la que se le ha suplantado la identidad.

En el vídeo te enseñamos cual es el último truco de estos estafadores para robar la información de tu teléfono y cómo nos pueden engañar a través de nuestra lista de contactos.

