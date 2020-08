Instagram toma prestada de WhatsApp una de sus mejores funciones, los códigos QR

La red social de Facebook es una de las más populares en la actualidad, y tiene claramente un futuro más prometedor que el de Facebook. En ella están todas las celebrities, muchas personalidades, y casi todos nuestros amigos y amigas. Algo clave para poder expandir el uso de la red social es poder compartir de forma sencilla nuestro perfil, y eso es algo que se puede hacer ahora gracias a una de las mejores funciones que ha estrenado WhatsApp en los últimos meses, y que ahora llega a Instagram, como es la posibilidad de compartir nuestro perfil con otras personas gracias a un sencillo código QR.

Nuevos códigos QR de Instagram

Como sabéis, ya era posible generar un código de similares características para poder compartir nuestra cuenta con otras personas en Instagram. Pero la diferencia ahora es que los códigos generados son QR, y no exclusivos de Instagram. Esto multiplica las posibilidades de que las personas puedan escanearlo y acceder a nuestro perfil más fácilmente, ya que no hace falta contar con Instagram, sino que la cámara de fotos de la mayoría de móviles podrá identificar el código fácilmente. Por tanto en realidad se trata de la actualización de una funcionalidad existente de Instagram.

Generando un código QR en Instagram | Tecnoxplora

¿Cómo se genera un QR en Instagram?

Es muy sencillo, ya que como decimos sustituye a una funcionalidad que ya existía, por lo que funciona de la misma forma, aunque cambiando la naturaleza del código. Para ello hay que hacer lo siguiente:

Abre Instagram

Pulsa sobre el icono de tu cuenta en la parte inferior derecha

Ahora selecciona las tres rayas horizontales en la parte superior derecha

Pulsa sobre “Código QR”

Ahora podrás ver el código generado en la pantalla, y rodeado de una serie de imágenes que podemos alterar a nuestro antojo. Ya que podemos hacernos un selfie en el mismo momento que va a ser el que se repita como patrón alrededor del código QR, a modo de decoración de nuestro perfil. Una vez que tengamos el selfie hecho, podremos añadirle algún emoji para poder darle un toque más festivo a nuestro perfil de Instagram. Una vez que lo tengamos diseñado, podemos compartir el código QR en redes sociales y otras apps. Solo hay que pulsar sobre el icono de compartir en la parte superior derecha de la pantalla para poder enviar el código QR a otras personas.

También desde la misma pantalla vamos a poder escanear el código QR de otra cuenta para poder seguirla también. De esta forma ahora las demás personas podrán ver nuestra cuenta independientemente del móvil o de que tengan Instagram o no. Algo muy útil sobre todo para negocios que quieran compartir sus detalles con los clientes aunque estos no tengan Instagram. Una manera estrecha de mantener la comunicación con los clientes de un negocio y simplemente con nuevos amigos que puedan disfrutar de nuestras fotos y publicaciones. Una función que ya deberías tener disponible en tu Instagram si no es así, fuerza la actualización de la app desde la Play Store o la App Store según tu móvil.