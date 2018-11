Cómo evitar que alguien espíe tus stories de Instagram (sin dejar de seguirle)

Una de las funciones más utilizadas de Instagram son las stories. Esta funcionalidad especial, que ya estuvo disponible mucho antes en otras redes sociales como Snapchat, sirve para que los usuarios puedan compartir vídeos cortos que desaparecen 24 horas después de su publicación. Se trata de uno de los grandes éxitos de Instagram, que ha sabido aprovechar el tirón de los vídeos cortos para aportar frescura a la plataforma y dinamizar las interacciones entre sus usuarios.

Sin embargo, en algunas ocasiones no queremos que alguien de nuestra lista de amigos puedan ver estas historias, ya sea porque queramos preservar nuestra privacidad, o simplemente porque no nos apetezca que un ex se ponga a fisgonear en nuestros asuntos. Instagram nos ofrece la posibilidad de elegir que esta persona no vea nuestras stories, sin tener que dejar de seguirla.

Para hacer esto lo único que has de hacer es abrir la app y seguir las indicaciones que te explicamos en este tutorial en vídeo de TecnoXplora. Si sigues paso a paso las pautas que te indicamos, podrás configurar tu perfil para evitar que ciertas personas vean los stories que decidas ir publicando, independientemente de si usas un dispositivo Android o iPhone.

Para poder llevar a cabo este truco sencillo y fácil de implementar, lo único que tendrás que hacer es acceder al menú de ajustes de Instagram. La red social cuenta con numerosas opciones de configuración que te permitirán restringir quién quieres que sea capaz de ver las historias que publicas como vídeos cortos. ¿A qué esperas para probar este truco y comprobar por tu cuenta su efectividad en tu dispositivo y en tu cuenta de instagram?

