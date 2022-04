Telegram revoluciona sus bots y estrena más novedades

Los bots se han convertido en uno de los contenidos más valorados de Telegram, la app de mensajería de Pavel Durov, que sin duda es la gran alternativa a WhatsApp, no solo en número de usuarios, que cada vez es mayor, sino también opciones, ya que la app de mensajería no hace más que lanzar novedades en la aplicación casi que todas las semanas. En esta ocasión estamos hablando de varias, y de las que entre todas ellas destaca sin duda las nuevas capacidades que tienen los bots para poder convertirse incluso en completas páginas web.

La revolución de los bots

Lejos de parecer un relato de ciencia ficción, la realidad es que los bots de Telegram ahora van a cobrar una dimensión muy diferente de la que estamos acostumbrados hasta ahora. Porque ahora Telegram está liberando a los programadores de su comunidad herramientas basadas en JavaScript que permitirán crear completas páginas web dentro de estos mismos bots. Lo que quiere decir que ya no solo interactuaremos dentro del chat con el aspecto tradicional de una conversación, sino que estas podrán convertirse en auténticas páginas web.

Los nuevos bots | Telegram

Esto quiere decir que, como ha puesto de ejemplo Telegram, será posible integrar dentro de un bot toda una interfaz de compra de comida en un restaurante a domicilio. Podremos navegar por la carta, elegir los productos que queremos recibir, y pagarlos dentro de este mismo chat en forma de bot. Por tanto, es una evolución de los bots que sin duda serán más completos que nunca, y dejarán atrás en algunos casos la primitiva apariencia de chat en favor de interfaces mucho más trabajadas y profesionales.

Como es lógico, todavía tardarán algún tiempo de más en llegar estos bots a los chats de Telegram, pero es de esperar que más pronto que tarde podamos transformar los chats de la app de mensajería en auténticas mini webs completamente operativas y capaces de gestionar por si mismas multitud de funcionalidades dentro de la propia app de mensajería, que dejó de serlo en exclusiva hace ya mucho tiempo.

Más novedades

Como es habitual las novedades de Telegram no llegan solas. En este caso estamos hablando de una nueva funcionalidad que nos permite convertir cualquier nota de voz o sonido recibido en un chat en un tono de notificación. Esto será más sencillo que nunca y no tendremos que salir de la app para poder hacerlo. También se podrá personalizar la duración del modo silencio en la aplicación. Tanto es así que podremos elegir una duración completamente personalizada, que se adapte a nuestras necesidades reales, y no ha las contempladas por defecto en la aplicación.

Traduciendo | Telegram

También se ha mejorado la traducción de los mensajes en iOS, por lo que ahora es más sencillo traducirlos. Podremos añadir esta opción desde los ajustes de la app, y por tanto podremos traducir un mensaje sin salir del chat, de la forma más sencilla y práctica posible. También la versión de Android recibe muchas mejoras, como por ejemplo el modo PiP mejorado. Ahora podemos personalizar el tamaño de la ventana donde se reproducen los vídeos mientras hacemos otra cosa.