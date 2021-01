Instagram permitirá elegir si se muestran los "me gusta" de nuestras publicaciones

Las redes sociales cada vez son más activas a la hora de fomentar un uso responsable de ellas. Un buen ejemplo os lo contamos ayer, con las nuevas restricciones impuestas en TikTok a las cuentas de usuarios menores de 16 años, para intentar reducir el uso abusivo que se puede llegar a hacer de ellas en algunos momentos. En esa misma dirección va también Instagram, una red social que busca la manera en la que los usuarios no dependan tanto de la aprobación de sus publicaciones por parte de otras personas. Lo que en su momento se convirtió en el Santo y seña de estas redes sociales, ahora se identifica como un foco de problemas de autoestima para muchos usuarios. Ahora hemos conocido que el fin de los “Me gusta” en Instagram no será tan estricto.

A nuestra elección

Las imágenes que hemos conocido en Twitter nos muestran que no será una imposición la eliminación de los “me gusta” y del número de personas que han visto una publicación. En las imágenes se pueden ver los distintos menús en los que será posible elegir si queremos que se muestren esos datos en nuestras publicaciones o no. De hecho tenemos la posibilidad de pulsar un botón llamado “ocultar contador de me gusta” que evitará que se muestre esa información a los pies de nuestras publicaciones. Una vez que lo hagamos quienes vean nuestros post de Instagram concretamente los que tengan activada esta función, no verán información ninguna de este tipo.

Esto es algo que se podrá elegir tanto antes de realizar la publicación, como inmediatamente después. Por tanto podemos elegir ocultar estos datos tiempo después de haberse publicado el post. Por tanto es algo que quedará a nuestra elección, tanto en el momento como en la forma. De momento ha sido la cuenta de Alessandro Paluzzi la que ha publicado esta información, y no se sabe más acerca de cuándo estará disponible para todos. Nosotros al menos lo hemos probado en publicaciones realizadas anteriormente y estas opciones de momento no aparecen. Por tanto vamos a poder eliminar los me gusta a discreción, ya que dependerá mucho del contenido la conveniencia o no de que se muestre esta información.

En otra de las imágenes dentro del tuit que os adjuntamos, se puede ver dentro de las opciones avanzadas de Instagram un deslizante para ocultar los “me gusta” y el número de visitas en el post actual. Lo que queda claro de esta forma es que la ocultación de estos datos será algo por defecto, pero que se podrá revertir cuando sea necesario por parte de los usuarios. Algo que lógicamente no se abuse de estas métricas de popularidad, y que se usen de manera responsable por parte de los creadores de contenidos dentro de la red social de Facebook. Una tendencia en alza, y que también se está extendiendo por Facebook donde se han eliminado también los me gusta, una funcionalidad que se había convertido en la seña de identidad de la red social, pero que ya no es la mejor manera de demostrar la popularidad de un post.