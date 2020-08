Instagram intensifica la verificación de cuentas para evitar fraudes

La verificación de las distintas cuentas se ha convertido en un proceso esencial para mantener seguras las cuentas de los usuarios. Los bots y los comportamientos poco naturales de algunas de estas cuentas siempre han levantado sospechas entre las propias redes y los usuarios de estas. Y ahora en el caso de Instagram quieren intensificar los controles de este tipo de cuentas para detectar aquellas que están controladas por personas ficticias o al fin y al cabo gestionadas de forma automatizada, algo que evidentemente no es sinónimo de nada bueno en las redes sociales. En un comunicado, Instagram ha anunciado nuevos controles para las cuentas más sospechosas.

Verificación de cuentas para evitar el phishing

En su comunicado, Instagram ha anunciado que va a solicitar a determinadas personas propietarias de ciertas cuentas que verifiquen su identidad, para comprobar que todo funciona correctamente y que no está siendo víctima de una suplantación. Instagram puede reconocer gracias a sus algoritmos cuándo una cuenta está intentando engañar a los seguidores, Gracias a una serie de señales comunes en este tipo de acciones por parte de los hackers, se puede saber si una cuenta está teniendo un comportamiento sospechoso, o como lo define Instagram, un comportamiento inauténtico coordinado.

Instagram | Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Estos patrones de comportamiento pueden ser por ejemplo que la mayoría de seguidores de la cuenta se encuentren en un país diferente de la del propietario de esta, de su ubicación. En esos casos Instagram pedirá a los propietarios de la cuenta que confirme su identidad. Será entonces cuando se le pida verificarla con los métodos habituales de la red social. Si se identifica de la forma habitual, la cuenta seguirá funcionando con normalidad. Por tanto es de esperar que en los próximos días o semanas la red social haga este tipo de verificaciones entre los usuarios con el fin de poder detectar algunos fraudes.

Para le verificación no solo se pedirá un código tradicional, sino que también se podría requerir algún tipo de documentación, que según Instagram se almacenará de forma en los 30 días siguientes a la revisión de la identidad. Normalmente solemos recibir códigos de verificación de la cuenta cuando entramos en ella desde un móvil nuevo o un navegador diferente. Instagram no se refiere a este tipo de verificaciones, sino a otras más exhaustivas que pasarán por una identificación real de la persona que está detrás de esa cuenta una vez que se ha comprobado que el uso de esta no es todo lo transparente que debería.

Lamentablemente este tipo de prácticas es más común de lo que pensamos, y a lo largo del año estas redes sociales pueden borrar cientos de miles de cuentas que han sido creadas y gestionadas por bots, que normalmente no tienen buenas intenciones, y que en otras ocasiones pueden llegar a suplantar la identidad de personas como tú o como yo que ni se han dado cuenta de ello. Por esa razón es tan importante que Instagram, intensifique la verificación de estas cuentas en búsqueda de algún tipo de comportamiento errático o malicioso que podría darse en algunas ocasiones y que pasaría desapercibido para la mayoría de nosotros. Así que si en los próximos días recibes algún tipo de comunicación de este tipo no la pases por alto, porque podría ser un buen indicador de que algo pasa con tu cuenta.