Instagram: la función más esperada por los usuarios de PC a punto de convertirse en realidad

La red social de Facebook ha mantenido con bastante solvencia su popularidad a lo largo de los años, incluso ha aumentado por encima de otras de más envergadura, y a pesar de la feroz competencia de nuevas redes sociales que hemos ido conociendo. Y todo ello a pesar de que solo es posible publicar post en ella desde los móviles, y no desde los ordenadores personales, donde solo tenemos acceso a un visor de nuestro feed. Pero eso podría cambiar por fin dentro de poco, después de muchos años parece que va a ser posible hacer publicaciones desde la versión de PC.

¿Cuándo podremos publicar en PC?

Pues la realidad es que se trata de algo inminente, tanto que algunas cuentas ya tienen la posibilidad de hacer publicaciones desde un navegador web, algo que no era posible hasta ahora. Instagram ya está probando esta nueva funcionalidad, con la que es posible utilizar la versión online de la red social como si de la que utilizamos en el móvil se tratara. Ahora cuando entramos en nuestra cuenta en la web, podemos ver el feed con las diferentes publicaciones de las cuentas a las que seguimos. Pues bien, ahora, cuando tengamos activada esta función, algo que sabremos cuando aparezca un nuevo icono en la interfaz, vamos a poder publicar como lo haríamos desde el teléfono.

Instagram | Foto de Kerde Severin en Pexels

En ese caso veremos el icono con el signo “+” para poder hacer las nuevas publicaciones. A partir de ahí todo transcurrirá como lo haríamos desde el móvil, con la diferencia de que la imagen que publiquemos solo se podrá elegir del sistema de archivos de nuestro ordenador personal. Por tanto de esta forma Instagram cumple con una demanda histórica de los usuarios, que habían visto limitada la publicación dentro de la red social a los dispositivos móviles, algo que en algunas ocasiones no es tan práctico. Sobre todo si pasamos muchas horas delante del ordenador, ya que en esos casos lo mejor sin duda es poder escribir los mensajes desde un teclado físico.

Otra cosa distinta es que si tenemos todas las fotos que queremos publicar en nuestro móvil, sea más sencillo hacerlo desde este. Como veis, son sistemas que tienen sus pros y sus contras, pero que sin duda alguna se van a complementar muy bien de tenerlos a nuestra disposición. Ahora bien, no sabemos el tiempo que habrá que esperar hasta tener esta función activa en nuestra cuenta, porque como decimos, no va a estar de partida en todas disponible. Puedes probar ahora a ver si aparece ese nuevo icono de hacer una publicación, si no es así, lo normal es que no se haga de rogar mucho, y que en los próximos días o semanas esté disponible por fin. Ya no habrá que recurrir a diferentes apps de terceros para poder acceder a funciones adicionales de Instagram en su versión de escritorio. Algo que desde luego ha tardado mucho tiempo en llegar, diríamos que demasiado para una plataforma tan grande como esta.