Instagram estrena subtítulos automáticos en tiempo real en sus Stories

Los subtítulos automáticos se están convirtiendo en una funcionalidad básica dentro de cualquier plataforma o app, sobre todo evidentemente cuando hablamos de vídeos. Podemos necesitar subtítulos por muchas razones, la principal porque tengamos algún tipo de problema auditivo que nos limite la capacidad de entender lo que está pasando en el vídeo. O bien porque la propia naturaleza del vídeo no favorezca esta compresión por alguna razón, añadiendo el texto como un simple apoyo. Si hace unos días TikTok estrenaba los subtítulos automáticos en los vídeos donde los creadores ofrecieran esta posibilidad, ahora también vamos a poder añadirlos en Instagram, como os contamos hace algunas semanas.

De momento en Inglés

Las Stories se han convertido prácticamente en los contenidos más populares de Instagram, junto lógicamente con las publicaciones tradicionales. Gracias a estas Stories podemos contar historias cortas de una manera amena y divertida, entre otras cosas gracias a las utilidades en forma de etiqueta que nos ofrecen este tipo de contenidos. Como sabéis hay etiquetas para mostrar la ubicación, y otro tipo de detalles del vídeo, y ahora vamos a tener una nueva etiqueta que añadirá subtítulos automáticos a una Storie. Esta nueva funcionalidad llega a las Stories como una nueva etiqueta, que al añadir genera los subtítulos automáticamente.

El creador del vídeo no tiene que hacer nada, y por supuesto no tiene por qué traducir el vídeo, sino que son los algoritmos de inteligencia artificial los que pueden saber lo que se está diciendo en el vídeo y mostrarlo a modo de subtítulos. Estos tienen diferentes diseños para visualizarse, con el aspecto tradicional, o bien con un aspecto más moderno, y que incluso puede mejorar la calidad visual del vídeo. Estos subtítulos ya estaban disponibles en IGTV, el canal de vídeo de la red social, y ahora con esta novedad llegan a las Stories y también lo harán pronto a los Reels.

Instagram ha aclarado que los nuevos subtítulos llegan de momento solo a los usuarios de habla inglesa, los que tengan configurada la red social en este idioma. No obstante la red social ha anunciado que estos subtítulos llegarán a todos los usuarios de la red social, independientemente del idioma en que tengan configurada la aplicación. Por tanto nos tocará seguir esperando para poder añadir los subtítulos automáticos a nuestras creaciones dentro de la red social. No obstante es gratificante ver que cada vez son más las plataformas que nos ofrecen estos subtítulos.

Sobre todo por esas personas que con ellos pueden disfrutar más de los vídeos al poder comprender y leer cosas que normalmente no podrían escuchar, y también para aquellos que por una simple cuestión de privacidad ven los vídeos en silencio, algo que no es para nada extraño y es bastante habitual. Unos subtítulos que se generan como por arte de magia gracias a los algoritmos de reconocimiento de voz, pero que sin duda tienen un gran margen de mejora, porque no siempre entienden todo aquello que se habla en los vídeos.