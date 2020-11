Instagram estrena una nueva interfaz para facilitar al acceso a Reels

La red social propiedad de Facebook introdujo hace poco una nueva funcionalidad para ofrecer una alternativa a los cada vez más populares vídeos cortos de TikTok. Algo que ha conseguido con Reels, unos vídeos que duran apenas unos segundos y que se pueden visualizar con una interfaz muy sencilla, inspirada también en la de TikTok. Por tanto Instagram cada vez se aleja más de sus orígenes, en los que era una app de fotografía. Y como hay muchos usuarios que siguen utilizando la red social solo para publicar nuevas fotos, Instagram se está preocupando porque sus usuarios sean conscientes de que además pueden acceder a estos vídeos cortos a través de Reels. ¿Y cómo van a favorecer su acceso? Pues es muy simple, colocando en el lugar más preminente de la interfaz el acceso a estos vídeos.

Un acceso más sencillo a Reels

Hay que reconocer que Instagram no ha favorecido precisamente el acceso sencillo a Reels, de hecho no había una manera directa de acceder a estos vídeos cortos. Ahora lo que ha hecho la red social es cambiar el diseño de su página inicial. Para ello la barra de navegación inferior ha cambiado añadiendo un nuevo botón para acceder directamente a Reels o para crear uno de estos vídeos cortos. De hecho este nuevo icono sustituye al tradicional botón de crear nueva foto o vídeo, que se ubicaba en el centro de esta barra de navegación en la parte inferior.

Nueva interfaz de Instagram | Instagram

Y ese botón para poder crear un nuevo vídeo o foto se ha movido ahora a la parte superior derecha de la pantalla. Se encuentra ahora justo al lado del botón para acceder a las notificaciones y el de mensajes directos. Por tanto ahora será más sencillo acceder a estos Reels, que sin duda se han convertido en el contenido más importante para Instagram que no para los usuarios de la red social. En cualquier caso es evidente que los competidores de TikTok están buscando la forma de hacer frente a una red social que ha tambaleado el orden establecido en los últimos años. Ha llegado incluso a superar en descargas a aplicaciones como WhatsApp.

Parece ser que de momento estos cambios de Instagram están llegando a algunos usuarios, no a todos. Nosotros de hecho hemos actualizado a la última versión y no han aparecido, por lo que podrían ser cambios de servidor, que no dependen directamente de la actualización de la app, sino de cambios en los propios servidores de la app. Es de esperar que este cambio anime a más usuarios a acceder a estos vídeos cortos no solo para poder disfrutar de ellos, sino también para crear los suyos propios. Por tanto en los próximos días lo normal es que veas esta nueva interfaz, por lo que ya no habrá que dar tantos rodeos para acceder a este tipo de vídeos cortos, cada vez más populares.