El bienestar digital se ha convertido en una máxima para las empresas tecnológicas, lo hemos visto en el caso de Google, que en las últimas versiones de Android ha introducido una serie de ajustes enfocados precisamente a lo que se conocer ahora como el bienestar digital. Este se orienta a un mejor uso de las nuevas tecnologías, una menor dependencia de estas, y también a una serie de consejos con los que podemos tener una vida más equilibrada. Ahora Instagram ha aprovechado estos momentos de pandemia y confinamiento, cada vez más relajado, eso sí, para lanzar una serie de guías para mejorar la vida de las personas en la medida de lo posible. Unas guías que vienen directamente de algunas de las personas más destacadas que podemos encontrar en la red social.

Mejora el bienestar con estas guías

La crisis sanitaria del coronavirus y sus consecuencias, con confinamientos masivos en todo el mundo, ha conseguido que muchas personas hayan adquirido rutinas poco saludables durante este tiempo. Además la incertidumbre económica generada por este virus también ha afectado mucho a la moral y el optimismo de las personas, lo que se traduce en un grave riesgo de sufrir secuelas psicológicas por parte de muchas personas. Lógicamente el nuevo contenido de Instagram no va a resolver esos problemas, pero sí que pueden prevenirlos o mitigarlos en gran manera.

Estas nuevas guías de Instagram buscan que las personas que se acerquen a ellas puedan aumentar su bienestar y lo relacionado con la salud mental, que es una de las facetas vertientes más crueles de esta crisis y del enemigo invisible al que nos enfrentamos en todo el mundo. Y no son unas guías cualquiera, sino que han sido creadas y desarrolladas junto a distintas instituciones estadounidenses. Entre estas instituciones podemos encontrar a organizaciones como e-Enfance (Francia), Headspace (Australia), Heads Together (Reino Unido), Kilcksafe (Alemania), The Live Love Laugh Foundation (India), SudahDong (Indonesia), Vita Alere (Brasil)

Y en Estados Unidos la Fundación Estadounidense para la Prevenir del Suicidio, el Comité de Justicia Asiático-Americano, Boys and Girls Club of America, Fundación Hispanic Heritage, NAACP, Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación, Unicef o la organización WE. Por tanto es una medida respaldada por expertos y a la que podemos darle todo el crédito a la hora de ofrecernos importantes consejos relacionadas con el estilo de vida y la salud mental. Unas nuevas guías que no solo están disponibles en los perfiles de Instagram de estas organizaciones, sino que también podemos encontrarlas en historias que compartan estas organizaciones.

Son una serie de guías que tocan muchos temas candentes y de actualidad, y que nos arrojan un poco más de luz sobre un tema tan importante como es el de la salud mental, los hábitos de vida saludables, que en estos difíciles momentos deberían ser el faro que nos guíe a muchos. Sin duda una excelente iniciativa de Instagram, que ofrece ahora nuevas alternativas a esos usuarios que han sufrido más durante esta crisis, y que con ayuda de estas guías podrían sobrellevar mejor en los próximos meses.