Instagram: cómo visualizar todas esas publicaciones que te han gustado en el pasado

Esta semana os contábamos que Instagram había estrenado cambios importantes en su feed, en el que ahora vamos a ver sugerencias de mensajes de cuentas que no seguimos. De tal manera que permaneceremos más tiempo en la red social del que estábamos hasta ahora. Una red en la que muchos llevamos presentes varios años, a lo largo de los cuales ha habido publicaciones que nos han gustado más que otras. Tanto es así que difícilmente podemos recordar todas esas que en algún momento marcamos con un “me gusta”. Pero es muy fácil poder recordarlas, ya que la app de Instagram cuenta con una función nativa que nos muestra todas esas publicaciones que nos han gustado.

Todas las publicaciones con un “me gusta”

Esas son todas las que se van a visualizar en esta sección de Instagram, por lo que es una excelente ocasión para recordarlas todas. Normalmente al igual que en Facebook, cuando nos gusta una publicación pulsamos sobre el botón de “me gusta” que normalmente se identifica como un corazón. Pues bien, es posible que al cabo de los años ni te acuerdes de todas esas publicaciones que te gustaron en algún momento. Por eso existe esta sección. Para poder acceder a todas esas publicaciones que te han gustado debes hacer lo siguiente:

Abre Instagram en tu móvil

Pulsa sobre el icono de tu cuenta en la parte inferior derecha

Selecciona las tres rayas horizontales

Entra en “Configuración” en la parte inferior derecha

Ahora pulsa sobre el botón “Cuenta”

Entra en “Publicaciones que te han gustado”

Como veis es una funcionalidad que no está muy a la vista, seguramente para ocultarla de los ojos indiscretos que buscan saber los me gusta de personas ajenas. Una vez dentro de la sección puedes ver en miniatura todas las fotos de las publicaciones que te han gustado, pulsando sobre cada una de ellas puedes acceder directamente a la publicación original, para conocer de primera mano qué es lo que realmente te gustó en su momento. Sin duda es una excelente función para poder recordar otros tiempos, ya que este tipo de publicaciones nos pueden ayudar mucho a situarnos en otros momentos. Incluso podemos darnos cuentas de que le dimos “me gusta” a publicaciones que hoy en día poco menos que aborreceríamos.

Accediendo a las publicaciones que nos han gustado | Tecnoxplora

También en la misma sección podemos encontrar todos esos mensajes que hemos guardado previamente en la red social porque nos han gustado también de alguna manera. En este caso el resultado es el mismo, una sección en la que podemos encontrar las publicaciones originales que en su momento guardamos. Sea como fuere se trata de una funcionalidad en ambos casos basada en nuestros gustos y que nos recuerda todo aquello que nos ha gustado en la red social. Algo que nos puede traer la memoria de otros tiempos. Algo que no está de más utilizar cada cierto tiempo, porque puede que disfrutemos aún más de nuestra experiencia con la red social de Facebook, a pesar de que no sea una función demasiado conocida y accesible.