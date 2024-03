Instagram: así puedes reaccionar a una historia con avatares

Desde ya hace tiempo, las reacciones a las historias de Instagram están disponibles, Además de hacer comentarios, también podemos usar emojis para expresar lo que pensamos de ellas. Ahora, además, por fin ya está disponible la nueva función de Instagram que permite reaccionar a una historia con un Avatar. A continuación, te contamos cómo.

Reacciona a una historia de Instagram con un avatar

Una de las formas rápidas de comunicar si nos ha gustado una historia de Instagram es usando la comunicación no verbal. Algo que podemos hacer de una forma muy sencilla usando un emoji. Las reacciones rápidas es algo que encontramos en muchas aplicaciones, y con un simple icono podemos dejar clara nuestra postura sobre algo que hemos visto. En la red social del creador de Facebook, además de estos simpáticos emoticonos, podemos hacer uso de nuestro avatar, para expresar lo que nos ha parecido las publicaciones de carácter temporal. Llevamos tiempo escuchando rumores de esta nueva función, que al fin ha llegado.

Reaccionando a las historias de Instagram con un avatar | TexnoXplora

Debemos recordar, que podemos ver las historias publicadas por los usuarios que seguimos y por los que no seguimos pulsando sobre su foto de perfil. El aro de color que los rodea nos da pista de que existen nuevas historias pendientes de ver. Así que una vez que hemos pulsado sobre la foto de perfil, comenzarán a mostrarse. Para reaccionar a una historia, solo tenemos que deslizar el dedo sobre la pantalla, para hacer que aparezca el menú sobreimpreso con las diferentes reacciones. Podemos utilizar 6 iconos distintos para mostrar nuestros sentimientos. En la parte superior de estas, encontramos dos pequeños iconos, el primero representado por una carita con corazones en los ojos que hace referencia a los emoticones de la parte inferior.

A partir de ahora, también encontraremos un icono con forma de rostro representado en blanco. Pulsando sobre este, tendremos acceso a nuestro avatar. Si aún no has creado tu avatar es el momento de hacerlo, pulsando sobre el botón de la parte inferior. En el caso de que previamente tuviéramos un avatar en Facebook no ofrecerá la opción de usarlo. O podemos declinar la invitación y crear uno nuevo.

De manera que entramos en el editor, desde el que, paso a paso debemos seleccionar todos los parámetros como el tono de nuestra piel, el color y forma de nuestros ojos, nariz, boca, nuestro corte y color de pelo. Así como nuestra ropa y complementos. Una vez definido el avatar, ya estamos listos para seleccionar entre las diferentes opciones que nos presenta la aplicación. De manera que nuestro yo digital será capaz de transmitir lo que nos parece en cada momento las publicaciones de otros usuarios. Aunque los avatares no son nuevos en Instagram este nuevo uso sí que lo es y a partir de ahora nos encontraremos, este tipo de reacciones en nuestras publicaciones temporales. De manera que estas serán mucho más personales, ya que una imagen vale más que mil palabras.