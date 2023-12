Instagram: así puedes hacer un collage con tus publicaciones más populares de 2023

Hacer balance de las cosas del año que termina es de lo más habitual. Echar la vista atrás y recordar todas las cosas que hemos vivido en estos últimos meses. Son muchas las apps que se suman a este propósito y por estas fechas hacen resumen de nuestro paso por ellas, como es el caso de las apps de música en streaming que nos hacen un listado con las canciones que más hemos escuchado durante el año pasado. Algo que también podemos hacer con nuestras redes y saber cuáles han sido nuestras publicaciones más populares. A continuación, te contamos cómo.

Descubre cuáles han sido tus nueve publicaciones más vistas en Instagram

Las redes sociales ocupan un lugar muy importante en la vida de muchos de sus usuarios. A través de ellas comparten con sus seguidores todas sus experiencias vitales. A las cuales podemos reaccionar con una reacción o un comentario. A lo largo del año son muchas las publicaciones y no siempre tenemos claro cuáles han sido las que más han gustado y destacado entre todos los usuarios que las han visto. Algo que podemos saber de primera mano a través de páginas como Top Nine. Una web veterana en estas lides, ya que llevan 6 años compartiendo sus plantillas.

Plantillas top Nine | Top Nine

Aunque desde la propia app no podemos descubrir cuáles han sido las publicaciones más populares, tenemos otros métodos para descubrirlas. A través de la web de Top Nine, sabremos cual de nuestras fotos o videos han sido los más vistos, comentados o que más reacciones han suscitado entre nuestros seguidores. El proceso es de lo más sencillo, tan solo tenemos que abrir su web en el navegador e introducir nuestro usuario y obtendremos un collage con las nueve publicaciones más populares en la red. También podemos descargar la app en nuestro móvil, está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple. Los usuarios de Android tendrán que conformarse con usarla a través de su web, porque la oferta es algo más limitada.

Que nos muestre solo nueve momentos no es algo casual es una reminiscencia al pasado de Instagram cuando solo podíamos usar imágenes cuadradas de 1:1. Aunque desde la app podemos crear otras plantillas para historias, plantillas animadas para historias y carretes e incluso podemos crear otras plantillas para TikTok. Para hacer uso de esta herramienta no es necesario introducir la contraseña, será suficiente son nuestro usuario para generar la plantilla. De modo que debemos desconfiar de todos aquellos sitios con una apariencia similar a la de esta web app si nos solicita la contraseña. Ya que puede tratarse de una web maliciosa y no ser la original.

Antes de hacer uso de este servicio, debemos comprobar que la web a la que hemos accedido es realmente la de Top Nine y que no es una copia. Una práctica muy habitual entre los ciberdelincuentes es clonar las webs, para hacerse con nuestros datos. La web de Top Nine es segura, no recopila ni guarda nuestros datos, y por supuesto no nos solicita la contraseña de nuestra cuenta.