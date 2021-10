¿Has visto las reacciones a mensajes en tu WhatsApp? Tranquilo, es un fallo

En los últimos meses y más en las últimas semanas hemos ido conociendo la evolución de una de las funciones más interesantes que están por llegar a WhatsApp. Se trata de las reacciones, una funcionalidad que está presente desde hace años en Facebook y otras redes sociales, que nos permite responder rápidamente a un mensaje con un simple emoji, sin texto de por medio. Sabemos que esa función está cerca de llegar a WhatsApp, pero cuál ha sido la sorpresa para muchos, que han visto cómo en sus apps de mensajería han aparecido de repente estas reacciones, aunque la realidad es que la alegría no ha durado demasiado.

¿Qué ha pasado?

Lo primero que hay que decir es que esto ha pasado solo a aquellos usuarios que cuentan con la versión beta de la app de WhatsApp instalada en su móvil. Estos han sido los que hoy al pulsar prolongadamente sobre un mensaje han visto cómo aparecía una nueva ventana emergente, en la que podían verse distintos emojis. Estos básicamente han aparecido ahí para poder reaccionar al mensaje en cuestión. Esto solo aparece cuando pulsamos sobre un mensaje recibido, porque evidentemente son los únicos a los que podemos reaccionar, no podemos hacerlo con uno escrito por nosotros.

Y al pulsar de esta manera hemos visto seis emojis, el de ok, corazón, sonrisa llorando, perplejidad, triste y llorando, así como el de un rezo. Y sí, puedes pulsar sobre ellos, pero no pasa nada en absoluto. Los que lo hemos visto en nuestro WhatsApp hemos llegado a pensar que al ser una función beta solo podríamos ver las reacciones en otro móvil con la beta instalada, pero tampoco. Por mucho que pulses sobre una de estas reacciones no ocurre absolutamente nada. Por lo que hemos pensado que solo podía ser un fallo, o una implementación incompleta de la función, algo que se ha terminado confirmando a lo largo del día.

Y es que precisamente la cuenta de Twitter de WaBetaInfo ha confirmado que ha sido un fallo de la app el que ha provocado que apareciera este menú en la app con un comportamiento totalmente inútil. Estas reacciones les han aparecido a todos los usuarios que cuentan con la versión 2.21.22.17 de la beta de WhatsApp, por lo que, si nos has actualizado todavía, puedes no hacerlo porque tampoco te vas a perder nada. Esto solo puede decir dos cosas, por un lado, que efectivamente sea un fallo, y el otro que WhatsApp tuviera pensado implementar estas reacciones con esta actualización, y lo ha hecho de la peor manera posible.

Lo que es evidente es que, con este descuido, parece que las reacciones están a la vuelta de la esquina. Y es posible que estén disponibles definitivamente para todos, al menos en la beta, en unos días o incluso horas, si es que no aparece otra actualización esta noche o mañana. Digamos que WhatsApp nos ha dejado con la miel en los labios de una de las funciones más esperadas de los últimos meses por los usuarios.