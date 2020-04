La copia de seguridad de WhatsApp se ha convertido en una de las mejores funciones de la aplicación. Tanto que gracias a ella ya no supone trauma alguno cambiar de teléfono para poder disfrutar de todos nuestros chats y sus contenidos en estos nuevos dispositivos. Pero hay un pequeño detalle que se nos puede escapar. Porque si no tenemos en cuenta un ajuste clave, puede que nos encontremos con que los vídeos no se han restaurado con la copia de seguridad. Algo que tiene fácil solución si tenemos en cuenta un sencillo ajuste de la aplicación en el que vamos a reparar a continuación.

No te olvides de incluir los vídeos en la copia de seguridad

Este es un fallo que cometemos muchos, y que quizás podría deberse a una mala ubicación de la opción que rige este contenido. Normalmente cuando activamos la copia de seguridad de WhatsApp en nuestro móvil solemos centrarnos en los aspectos básicos de esta. Se realiza en Google Drive, por lo que prestamos atención sobre todo a la cuenta de Google en la que se va a realizar la copia de seguridad, así como los intervalos de tiempo en los que se van a subir a los servidores de Google los archivos.

Con este ajuste activado te garantizas la copia de los vídeos | Tecnoxplora

También podemos elegir que se haga la copia de seguridad solo con la conectividad Wifi, y por último hay un ajuste que es clave en este caso para que la copia de seguridad se haga de manera completa, y no se deje nada por el camino. Se trata de un ajuste que hay en la última posición del menú de la “copia de seguridad” dentro de WhatsApp. Esta función es la de “incluir vídeos” y por defecto no está activada. Por tanto, si solo te has quedado en las funciones de la parte superior, lo más normal es que se te pase por alto este ajuste. Y que cuando vayas a recuperar la copia de seguridad te encuentres con que los vídeos que había en los chats, algunos quizás con gran carga sentimental, han desaparecido.

Eso ocurre lógicamente porque no hemos incluido esos vídeos en la copia de seguridad de la aplicación. Por tanto es básico activar esta función de manera preventiva, para evitar encontrarnos sin esos vídeos al cambiar de teléfono o reinstalar WhatsApp en el teléfono. Cuando pulsamos sobre este botón de “incluir vídeos” se puede ver el peso de todos ellos, en mi caso, los vídeos ocupan prácticamente que todos los chats, sus imágenes y documentos juntos. Por tanto entendemos que esta función que normalmente no se activa por defecto, busca reducir el peso de la copia de seguridad del teléfono.

Algo que puede beneficiar a Google, al no tener que guardar tantos datos de nuestra cuenta, o que también puede tener su sentido para reducir el número de datos que se suben si no contamos con una conexión rápida, o barata. Así que si queréis garantizar que en el momento que cambiéis de teléfono esos vídeos de WhatsApp estén presentes, cambiar ahora mismo este ajuste que os hemos dicho, o seguramente se os olvidará, como nos pasa a muchos.