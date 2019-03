Google patenta una herramienta para evitar los 'spoilers' en redes sociales

Un simple tuit o una foto en Facebook son suficientes para destriparte el desenlace de la serie que tú aún no has visto. Con el 'boom' de las series llegaron los 'spoilers' y, con ellos, las ganas de asesinar a todo aquel que te desvela a través de las redes sociales qué pasa en la serie que estás siguiendo y con la que aún no te has puesto al día.

Google da un paso al frente para acabar con el mal de los 'spoilers' y, para ello, ha patentado un software que permitiría bloquear los compartido por tus contactos en redes sociales para, así, evitar que sepas el final de una serie antes de tiempo.

El software monitorizaría las series y libros que siguen los usuarios y, sobre todo, en qué punto están. De esta forma, el programa bloquearía lo que publican aquellos contactos que van por delante. Tú tendrás la opción de leerlo, pero será bajo tu responsabilidad, así que si te destrozas el final de una serie será cosa tuya.

Aún se desconoce si Google incorporará su software a redes sociales como Twitter y Facebook o a plataformas especializadas como IMDb o Filmaffinity, pero lo que es seguro es que le han declarado la guerra a los 'spoilers'.