'Facebook at work': la red social quiere ser tu nuevo LinkedIn

Con más de 1.300 millones de usuarios en todo el mundo, Facebook es el 'place to be' en lo que a redes sociales se refiere. Tú puedes preguntarle a alguien si tiene cuenta en Twitter, o en Instagram, o en Tuenti, pero no en Facebook. En Facebook sabes que la tiene. Más o menos activa, pero la tiene.

Desde hace varios años, la red social de Mark Zuckerberg se ha convertido en el mejor escaparate del ocio de cada ciudadano, que cuelga sus sensaciones, sus fotos, comenta otros estados, comparte noticias... Algunos, incluso, se mueven en la red social con fines laborales, aunque son clarísima minoría. Hasta ahora.

Según el Financial Times, la red social está ya trabajando en un experimento piloto para conseguir que sus usuarios no solo se acerquen a Facebook de manera ociosa, sino también profesional.

El experimento se llamaría 'Facebook at work' y seguiría los mismos patrones de petición de amistad, pero enfocado al mundo de los negocios. De este modo, te permitiría crean un perfil profesional, contactar con colegas de profesión, establecer contactos, buscar nuevos trabajos, seguir a otras empresas...

Tu vida personal y laboral, separadas

Con esta iniciativa, la idea de Facebook es que uses su red de manera profesional, pero consiguiendo separarla de tu vida personal. Sin embargo, aún se desconoce de qué manera hará esta separación: si tendrás que crear un perfil distinto, si habrá plataformas distintas, si todo se hará dentro de la misma...

Lo que está claro es que la apuesta de Facebook por este modelo va a ser fuerte. De hecho, la idea no solo es que tengas disponible un nuevo LinkedIn, sino que incluso vaya más allá. Así, la plataforma también estaría trabajando en diversas herramientas para trabajar de manera online con documentos compartidos, del mismo modo que puedes hacerlo actualmente con otras aplicaciones como Google Drive.

Si 'Facebook at work' acaba viendo la luz promete una competencia atractiva con LinkedIn, que a día de hoy pasa por ser la red social por excelencia. Además, todo esto demuestra las interesantes ambiciones de Facebook a la hora de intentar ampliar y diversificar sus oportunidades de negocio. Porque, como decimos, Facebook es la red social por excelencia a nivel ocioso, pero, ¿y si dejara de serlo? ¿Y si un día apareciese otra red lúdica que acabase con Facebook, al igual que Facebook acabó con MySpace?

En este sentido, Facebook siempre ha demostrado que su punto de mira no es corto, precisamente. Siempre se ha esperado que la compañía de Mark Zuckerberg sea 'algo más' que una red social, y así ha sido: iniciativas como el Facebook Phone o este nuevo 'Facebook at work' lo demuestran. Habrá que ver su evolución