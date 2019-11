Da la sensación de que la red social de Mark Zuckerberg no escarmienta, y sigue utilizando toda la tecnología a su alcance para espiarnos sin miramientos. Más allá de la gestión calamitosa para los intereses de los usuarios que ha hecho de los datos de estos en los últimos años, ahora hemos conocido el último de los colmos de la red social para con sus usuarios. Porque hemos conocido nada menos que la red social está utilizando la cámara de fotos del iPhone mientras estamos ojeando el muro o feed, como queramos llamarlo, algo sencillamente intolerable sea cual sea el punto de vista desde el que se quiera vender.

Sí, Facebook utiliza la cámara mientras ojeas el muro

Ojear nuestro muro o feed es una de las acciones más básicas que solemos llevar a cabo en la red social Facebook. Este es el centro neurálgico de todo lo que pasa en ella, y el lugar desde el que podemos conocer todas las novedades en la vida de las personas con las que tenemos relación en ella. Pero ahora se ha descubierto una inquietante brecha de seguridad en la aplicación para iOS, por la que se ha comprobado que la aplicación de Facebook es capaz de utilizar la cámara mientras estamos echando un vistazo a las últimas novedades del muro. Ha sido un usuario de la aplicación, Joshua Maddux, quien a través de su cuenta de Twitter, ha compartido la manera en que la red social espía a través de la cámara de fotos mientras la utilizamos.

El vídeo que comparte en Twitter es muy explícito al respecto, ya que muestra cómo mientras está moviéndose por el feed, aparece en la parte superior una barra de color rojo que notifica que se está utilizando la cámara de fotos del iPhone mientras está utilizando esta aplicación. De hecho consigue con otra app mover la ventana donde se encuentra Facebook y abrir en el fondo la cámara de fotos. En la que efectivamente, a la vez que se muestra el feed, podemos apreciar lo que se ve en la cámara de fotos en tiempo real, por lo que efectivamente, se confirma que a la vez que nos estamos moviendo por el feed podemos ver lo que ocurre delante de nuestro teléfono gracias a la cámara de fotos.

Esta misma persona asegura que ha podido replicar el mismo problema con otros cinco iPhone, en todos los casos con la versión iOS 13.2.2 instalada. En cambio en un iPhone con iOS 12 no ha podido reproducir el mismo fallo. Así que parece estar focalizado el problema en las últimas versiones del sistema operativo de Apple. Desde The Next Web no han podido reproducir este problema en un móvil Android como el Google Pixel 4, por lo que todo apunta a un fallo específico de iOS, y seguramente de la última actualización, de la que por cierto, ayer os contábamos que estaba consumiendo más batería de la habitual. Así que más que optimizar, esta actualización hace todo lo contrario en los iPhone.