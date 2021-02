Facebook ya trabaja en su propia alternativa a la exclusiva red Clubhouse

Hace unos días os hablábamos de una nueva red social que ahora estaba contando con mucha más repercusión de la habitual, sobre todo porque era la más exclusiva de las rede sociales, al funcionar mediante un sistema de invitaciones. Un app de Clubhouse que podría estar dando en la diana con un nicho de mercado que cada vez parece tener más seguidores. Si no se entiende que Facebook ya esté trabajando en su propia alternativa. Algo que como hemos comprobado a lo largo de los años parece ser el modus operandi de los de Zuckerberg, copiar las apps y plataformas de sus rivales.

Alternativa a Clubhouse

Parece ser que Facebook ahora sí está trabajando en una alternativa real a Clubhouse, la red social en la que los chats son exclusivamente de audio. Por lo que hemos conocido ahora, el desarrollo ha comenzado, con la idea no ya de copiar a Clubhouse, sino la de desarrollar una app o red social basada en chats de audio, algo que hemos visto recientemente también en Twitter, que tiene sus Spaces para comunicarse de una manera similar, nada más que a través de notas de voz, que parece ser la siguiente evolución en el terreno de la comunicación personal y grupal.

Facebook | Photo by NeONBRAND on Unsplash

Estas informaciones provienen de The New York Times, que habría podido acceder a la información sobre el desarrollo de esta nueva red social. La verdad que el enfoque de Clubhouse no parece el más original del mercado, ya que las notas de voz están disponibles en la mayoría de apps de mensajería y hacer un chat exclusivo de ellas sería tan sencillo como establecer reglas en un chat por el que solo se pueden comunicar entre estas personas de esta forma. No obstante, parece que de momento el éxito de la app tiene más que ver con el método de invitaciones con el que cuenta, ya que no puede acceder cualquiera a ella.

Al hacer falta una invitación, está muy cotizado el acceso, de hecho incluso se están revendiendo con buenos precios en el mercado. Además esta app de momento se encuentra disponible solo en iOS, lo que aumenta aún más su exclusividad. Y lo está además en formato de beta, por lo que todavía no se trata de la versión final. Otro de los empujones que ha recibido la app para ser tan popular ha sido la llegada a ella de celebridades y personas relevantes, como es el caso de Elon Musk, que fue invitado el pasado mes. Por tanto parece que se trata de la red social en la que todos quieren esta ahora.

Y no solo eso, sino que también es la red social a la que todos quieren copiar, por lo que no nos extrañaría que además de Facebook haya otras plataformas, empresas o apps decididas a copiar un formato de red social que incompresiblemente hasta ahora no había sido ocupado por ninguna app o plataforma. Veremos si finalmente Facebook lanza una app completamente independiente, o integra estos chats en su Messenger u otras de las apps de su ecosistema.