La red social de Mark Zuckerberg, por una u otra razón, siempre está en el ojo del huracán. Aunque en la mayoría de veces lo está por temas relacionados con la gestión de los datos que se recopilan de los usuarios. Esta red social, como tantas otras, es susceptible de ser objetivo de los hackers, y para evitar que suplanten nuestra identidad, los usuarios van a poder disponer de un nuevo método de verificación. Además de la verificación en dos pasos, que es una de las acciones más seguras que podemos llevar a cabo para proteger nuestra cuenta, ahora hemos conocido que Facebook estaría preparando un nuevo método aún más seguro para poder combatir estos ataques.

Verificación mediante varios selfies

Los métodos de verificación en dos pasos han probado ya de sobra su eficiencia, ya que son los únicos que hasta ahora han podido parar en seco la suplantación de identidad en nuestras cuentas. Con este método, los hackers no pueden acceder a nuestra cuenta solo cambiando la contraseña, ya que es necesario que estos tengan acceso a un dispositivo en el que puedan recibir un código de seguridad para poder llevar a cabo cualquier acción que pueda suplantar nuestra identidad. Pero lo que ha descubierto ahora la reconocida ingeniera Jane Manchun Wong, que suele filtrar diferentes contenidos de las líneas de código de las apps más populares, es un nuevo sistema de verificación de la identidad de la red social.

El nuevo sistema de Facebook estaría basado en el reconocimiento facial para poder verificar nuestra cuenta, como un método complementario de seguridad para evitar que esta pueda ser hackeada. En su tuit, Jane ha publicado una animación que muestra el proceso de reconocimiento facial con el que la red social va a verificar nuestra identidad. Y no se trata de un simple selfie, sino que como se puede apreciar en la animación, se trata de varios selfies que van a capturar nuestro aspecto desde varias perspectivas. No se trata solo de una imagen frontal de nuestro rostro, sino que como se puede comprobar, habrá que tomar varios selfies alrededor nuestro para que la información de nuestra cuenta pueda ser verificada.

Por tanto, este será un nuevo método para poder acreditar nuestra identidad ante la red social, y una forma más de poder proteger la cuenta de los hackers. La clave de todos estos procesos de verificación reside en contar con herramientas a las que no tengan acceso los hackers. Es lo que ocurre con la verificación en dos pasos, que si no tienen acceso físico a nuestro móvil, no nos pueden suplantar. Aquí pasará algo parecido, salvo que nuestro rostro no se muestre delante de la cámara de fotos frontal de nuestro smartphone, no será posible verificar nuestra identidad. Eso sí, desconocemos si este método utilizará las cámaras de profundidad de los móviles, que permiten hacer escaneos en 3D del rostro, o se limitaran a simples fotos planas. Sea como fuere, seguro que es una función que genera controversia, porque entonces se cuestionará la manera en que Facebook gestiona los datos obtenidos con cada una de estas imágenes para verificar nuestra identidad.